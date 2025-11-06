Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Corte de la calle Santa Elena hacia Eugenio Gross, que ha sido el último hasta ahora. DANI MALDONADO

El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha

La circulación quedará restringida entre las calles Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado; el itinerario alternativo irá desde Las Chapas, por Doctor Escassi y Morales Villarrubia

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:27

Ha llegado la fecha más temida para los vecinos y comerciantes de Eugenio Gross: el día del corte total de tráfico por la obra de ... la prolongación del metro hasta el hospital Civil y el futuro Nuevo Hospital.

