El Corte Inglés ya ilumina la Navidad en Málaga

El Corte Inglés dio este sábado por la tarde la bienvenida a la Navidad con la inauguración de la iluminación en la fachada de su ... edificio principal en la avenida de Andalucía. Un día donde también abrió sus puertas el poblado navideño con su mercado de Navidad con casetas y food trucks, con una variada oferta gastronómica.

Los visitantes podrán encontrar gran variedad de regalos y adornos, como árboles de Navidad, guirnaldas, coronas y para los más pequeños juguetes de Disney y Lego. En dulces destacan las casetas de chocolates de Kínder y Nestlé, que se suman a las propuestas de Lindt, Garrapiñadas, La Pecera, Panadería El Salvador y los turrones 1880.

Ampliar Marilú Báez

Y, por supuesto, se disfrutará de la mejor oferta gastronómica en los diferentes food trucks y casetas de restauración como; La Pequeña Habana, Dak Burguer, Dak Dulces, Camperos Mya, Marinelli Foccacia, hot dog, pizzas y mexicano de la mano de Bao Ba.

Para los más pequeños se ha incorporado un carrusel, un montaje infantil de Cortylandia titulado «El Tiovivo Mágico» y un belén de 4 fragmentos artísticos, donde se recrea la escena del nacimiento del Niño Dios en distintos rincones y paisajes de nuestros pueblos.