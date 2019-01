Correos y su entorno degradado Lateral del edificio donde se encuentra la bocana de la estación de Cercanías. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Martes, 22 enero 2019, 12:13

El entorno del antiguo edificio de Correos ofrece muy mala imagen, algo a lo que nos hemos referido en más de una ocasión. El abandono de la antigua sede central parece haber contagiado a sus alrededores. «Sabemos que el titular del edificio es la Junta de Andalucía, pero la responsabilidad del Consistorio es la de advertir la grave situación de abandono e insalubridad en la que se encuentra su recinto», ha asegurado Iván González, candidato a la Alcaldía por Libres, quien ha calificado de lamentable la suciedad de la zona perimetral que rodea la bocana de la estación del Cercanías. «¿Ésta es la imagen que el Ayuntamiento de Málaga quiere dar a los turistas de nuestra ciudad? ¿De qué sirve invertir grandes cantidades de dinero en las ferias internacionales de turismo, cuando a nivel local, el Consistorio no es capaz de cuidar los pequeños detalles en cuanto a la limpieza del mobiliario urbano y del acerado se refiere?», se cuestiona González.

«Me parece mal que los actuales dirigentes no sepan bien qué hacer con este edificio. Me da la sensación de que para ellos es una patata caliente y, por eso, lo quieren convertir en hotel como solución rápida tomando el camino más fácil, a pesar de que, lamentablemente, lleva años abandonado». En su opinión, «Málaga no necesita más hoteles. De reconvertir el uso de este inmueble, debe ser para transformarlo en un edificio productivo al beneficio de la ciudadanía malagueña», añadió. Es por esto que González propone hacer del antiguo edificio de Correos una sede nacional e internacional para el asentamiento de 'Start up' o empresas tecnológicas.

Entrega de octavillas.

Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso: continúan las peticiones de un carril bici

Vecinos del Limonar y de la zona Este continúan reivindicando la construcción de un carril bici en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Este fin de semana, miembros de la asociación de vecinos Limonar Caleta repartieron octavillas entre las personas que pasaban por la acera del paseo «como protesta por la falta de interés que las dos administraciones, Junta y Ayuntamiento, muestran por el problema». La petición del carril bici la consideran necesaria «por la situación de peligro evidente de tener que lamentar un accidente en la zona, por la concurrencia de peatones, sillas de ruedas, segway, rápidos patinetes, cochecitos de bebe, todos ellos en una melé». Para Fernando Martín Mandly, dirigente vecinal, y creador de la 'Plataforma pro carril bici en litoral Este', «nuestra esperanza es que el cambio político que se ha producido en la Junta, termine con el estúpido enfrentamiento partidista que bloqueaba este proyecto, como tantos otros, y sea inexcusable el entendimiento entre Junta y Ayuntamiento, que sólo produce perjuicios para los ciudadanos con retrasos inexcusables. Ahora sólo tienen que ponerse manos a la obra de una vez», afirma.