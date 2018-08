Contenedores cambiados de sitio y basura a las puertas de los edificios Las bolsas de basura se aglutinan en la puerta de los locales. Los vecinos de la calle Mazarredo, junto a la avenida Arroyo de los Ángeles, llevan meses reclamando al Ayuntamiento que estos recipientes vuelvan a su anterior ubicación ELENA CABEZA Málaga Lunes, 6 agosto 2018, 11:13

Los vecinos del edificio número 1 de la calle Mazarredo, que une la avenida Arroyo de los Ángeles con la calle Juan de Austria, en la zona del Hospital Civil, llevan varios meses reclamando al Ayuntamiento de Málaga que los contenedores de basura de la calle vuelvan a su anterior ubicación. Estos recipientes, que ahora se encuentran justo en la puerta del edificio, se ubicaban anteriormente en la acera de enfrente, donde no hay viviendas, pero cuando la calle cambió de sentido de circulación debido a las obras del metro en el centro de la ciudad, los responsables municipales decidieron poner el contenedor del papel y del plástico a los pies del edificio de la calle.

«Hace aproximadamente un año que presenté el primer escrito al Ayuntamiento para que vuelva a poner los contenedores donde siempre han estado, porque cada vez que salgo a la puerta me encuentro con todo tipo de basuras y hay veces que no se puede ni andar», destaca Antonio Moya, un vecino de esta comunidad. En la misma línea, Justina Mendoza, otra de las vecinas que protesta contra la actual ubicación de los contenedores asegura que «la calle es intransitable, sobre todo los domingos y los lunes, ya que la basura se acumula en las puertas del edificio cuando el camión no pasa; no hay derecho que la puerta de mi casa tenga que estar así de sucia, pudiendo colocarse estos contenedores justo en frente, como siempre han estado».

Falta de baldeo en las aceras.

Además, estos vecinos piden que la calle «se baldee de vez en cuando, porque además de la acumulación de basura las aceras están sucísimas».

Alameda Principal: el nuevo modelo de farolas suma críticas

El nuevo modelo de las farolas previstas con la remodelación de la Alameda Principal ha suscitado también críticas y polémicas entre los vecinos de la ciudad. Esta semana, un ciudadano se ponía en contacto con el periódico para poner en valor las farolas actuales y reclamar que se mantenga el modelo actual, que considera el original de esta ciudad.

«No podemos permitir que se cambien unas farolas artísticas por unos 'brazos modernos' que no van con el modelo de nuestro centro histórico. Las farolas actuales se pueden retocar o pintar, pero nunca despreciar, y menos ahora que nuestra Alameda Principal se va a convertir en peatonal como antaño», subraya este mismo ciudadano.

El nuevo modelo de farolas.