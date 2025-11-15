Concentración en el Paseo del Parque por el cambio climático: «La situación es dramática

Más de un centenar de ciudades de España se han unido este fin de semana a las movilizaciones convocadas por Alianza por el Clima para ... reclamar «una transición ecológica justa». Málaga ha sido una de ellas este sábado con una veintena de personas concentradas en el Paseo del Parque -a la altura del Eduardo Ocón- bajo el lema 'El clima exige acción, el futuro esperanza'. Una de las coordinadoras de WWF, Claudia Berlini, manifestó a este periódico durante la concentración la necesidad de «transformar el paradigma de las ciudades, que en la mayoría de las veces va en dirección contraria».

En su manifiesto, reclamaban la acción en un «momento crítico» en todo el mundo. «Marcado por un modelo económico e injusto que nos mantiene dependientes de los combustibles fósiles. Es un modelo que pone en riesgo la vida y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo en forma de intensas olas de calor, incendios e inundaciones con un gran impacto en la población y los ecosistemas», apuntan en el escrito.

Combustible fósiles

«La crisis climática nos golpea cada vez de forma más trágica, pero los gobiernos siguen sin activarse. Ante la falta de liderazgo, sólo el empuje de las protestas sociales conseguirá superar la resistencia que ejercen las grandes empresas de la industria de los combustibles fósiles para seguir envenenando el planeta con su gas y su petróleo», recalcó el responsable de la campaña de cambio climático en Greenpeace, Pedro Zorrilla Miras.

El movimiento se une a la Cumbre del Clima con protestas en toda España exigiendo «medidas urgentes»

Las movilizaciones se han celebrado coincidiendo con la Cumbre del Clima de la ONU (COP30) en Brasil y otras ciudades participantes en esta acción de protesta han sido Madrid, Bilbao, Logroño, Valencia, Granada, Córdoba, Pamplona, Barcelona o Burgos, entre otras. La plataforma Alianza por el Clima integra a 40 organizaciones ecologistas, de cooperación internacional, sindicatos y ONG en esta movilización, que esperan sea «la mayor concentración climática del año».