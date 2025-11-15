Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Concentración de este sábado, en el Paseo del Parque. Marilú Báez

Concentración en el Paseo del Parque por el cambio climático: «La situación es dramática

Málaga participa en las movilizaciones convocadas por Alianza por el Clima en toda España para reclamar «una transición ecológica justa»

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:47

Más de un centenar de ciudades de España se han unido este fin de semana a las movilizaciones convocadas por Alianza por el Clima para ... reclamar «una transición ecológica justa». Málaga ha sido una de ellas este sábado con una veintena de personas concentradas en el Paseo del Parque -a la altura del Eduardo Ocón- bajo el lema 'El clima exige acción, el futuro esperanza'. Una de las coordinadoras de WWF, Claudia Berlini, manifestó a este periódico durante la concentración la necesidad de «transformar el paradigma de las ciudades, que en la mayoría de las veces va en dirección contraria».

