La concejala de Vía Pública reconoce que habría más intervenciones en las terrazas si hubiera más personal Elisa Pérez de Siles asegura que todo el área está implicada en frenar la ocupación ilegal en el Centro

La concejala responsable del área de Vía Pública en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha reconocido hoy que «si hubiera más medios, habría más intervenciones» en las terrazas del Centro. Sin reconocer de forma expresa la falta de personal esgrimida ayer por la jefa de servicio durante un encuentro con vecinos, la edil ha asegurado que todo el área está al 100% implicada en frenar la ocupación ilegal de terrazas en el Centro. En este sentido ha afirmado que durante el primer trimestre del año se han triplicado las actas de retirada de terraza al pasar de 79 a 200.

Pérez de Siles ha insistido en varias ocasiones en que está «muy orgullosa» de todo su equipo porque «se está dejando la piel para que los vecinos sientan que estamos trabajando en una especial vigilancia». Y ha reclamado tiempo para que se compruebe la efectividad de todas las medidas que se están poniendo en práctica. «Necesitamos tiempo para cambiar la dinámica, para acabar con los negocios reincidentes, porque antes no éramos tan contundentes», ha dicho.

Respecto a la polémica sobre el número de inspectores que controlan el Centro, la edil ha dicho que cuentan con cinco, aunque solo uno está dedicado de forma exclusiva a la ocupación de las terrazas, ya que el resto también realiza otras funciones. También ha destacado la colaboración y el apoyo que reciben de la Policía Local, ya que dice que todas las áreas implicadas están trabajando de forma conjunta.

Sindicatos

Menos positivos se muestran los sindicatos que trabajan en el Ayuntamiento. Manuel Troyano, de SIP-AN, lamenta que la Policía Local es «el saco roto» en el que caen todas las áreas. «Cuando no hay inspectores, el trabajo le toca hacerlo a los agentes, que ya están sobrepasados de trabajo». Este portavoz ha explicado que dicha situación no es nueva y que se repite en muchas áreas porque el Ayuntamiento no ha creado ningún empleo durante la época de crisis.

Estas manifestaciones se producen después de que la jefa de servicio del área de Vía Pública reconociera el jueves que la falta de personal en el área impide perseguir todos los incumplimientos de las terrazas. Durante una reunión con vecinos para abordar la reforma de calle Carretería, la funcionaria dijo que solo hay un inspector para controlar el Centro y pidió tiempo para que el trabajo que realizan dé sus frutos.