De compras por el aeropuerto El servicio de 'personal shopper' del Aeropuerto de Málaga en una de las tiendas de la zona comercial. / A. Díaz Málaga en verano Un servicio gratuito de 'personal shopper' asesora en las compras desde la pasada primavera a quienes viajan a Málaga en avión ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 25 julio 2018, 00:46

No es necesario que el vuelo vaya con retraso. A veces, ser previsores y llegar con antelación al aeropuerto puede ser una oportunidad para disfrutar de un rato de compras. Y el de Málaga no es una excepción: sus instalaciones cuentan con un número creciente de firmas en las que es posible encontrar ese regalo o capricho de última hora que el visitante no adquirió durante la estancia en el destino. O, simplemente, que el comprador estimó adquirir de una forma más exclusiva o económica.

Porque los descuentos pueden llegar a ser de hasta un 20 por ciento y las colecciones, únicas. Conscientes de esta demanda, desde AENA se lanzó un experimento piloto en los aeropuertos de Barcelona y Madrid para asesorar a los usuarios sobre las compras que realizaban.

El resultado fue un éxito y la pasada primavera el de Málaga se convirtió en el tercer aeropuerto de España en contar con este servicio. De forma gratuita y permanente, cualquier pasajero que embarque puede disfrutar de un servicio de 'personal shopper' que le guíe por el número creciente de firmas que se han instalado en las terminales. «Es gratuito y para cualquier pasajero; mientras esperan para embarcar, nosotros les podemos asesorar para sus compras gracias a un equipo especializado que le ayudará a encontrar el regalo perfecto que está buscando», explica la responsable de comunicación de la empresa Young Promoticion, encargada del servicio, Raquel Alguacil.

Cada día, desde el punto de información atienden a cientos de pasajeros de todo el mundo. «Una gran variedad de turistas solicita nuestros servicios. Ahora mismo están creciendo los destinos en el aeropuerto, lo cual da más cabida a muchas más nacionalidades. Contamos con una gran afluencia de escandinavos, británicos, alemanes, rusos y árabes», explica la coordinadora del servicio, Alejandra Silva.

Los trabajadores hablan la mayoría de idiomas y acompañan al viajero por las distintas tiendas que actualmente cuentan con un espacio en el aeropuerto. Es el caso de firmas de ropa, de productos gastronómicos, de joyería de alta gama, destilados y un amplio abanico de posibilidades. Ellos les ayudan y les acompañan durante su particular momento de compras, que coincide con la espera de su vuelo.

El de Málaga es el tercer aeropuerto de España en tener servicio de 'personal shopper'

Gracias a ello, el visitante disfruta no solo de un asesoramiento personal, sino que está informado sobre los mejores descuentos y opciones que oferta la zona comercial del aeropuerto. Un lugar que los 'personal shopper' conocen a la perfección. Porque entre el bullicio y la duda, más que un despistado les pregunta dónde comer o, incluso, alguna cuestión que roza lo existencial. «Controlamos todas las zonas y procuramos solventar sus dudas, pero si es algo más concreto, como un problema relacionado con su vuelo, les remitimos a información», explica Silva.

Aunque se resisten a decir nombres, los trabajadores reconocen que por el servicio de 'personal shopper' del aeropuerto de Málaga ha pasado ya más de una celebridad. «Sobre todo, relacionado con el mundo del maquillaje, el estilismo... Y algún actor», asegura Silva tras hacer de guía, junto a Alguacil, por algunos de los establecimientos en los que asesoran a los viajeros. Joyería, productos 'gourmet', piezas de coleccionismo de 'Stars Wars'...

Tras la experiencia, es posible que el viajero empiece a fantasear con la idea de quedar atrapado, como el personaje que interpretó Tom Hanks en La Terminal, en la zona internacional de esos 'no lugares', como algunos definen a los aeropuertos.