El comité de Limasam exige el informe del posible caso de acoso sexual y laboral y asegura que hay más casos

Nueva reacción en torno al presunto caso de acoso laboral y sexual investigado en el seno de Limasam, la empresa pública de limpieza de Málaga. ... Este lunes, tras la denuncia del PSOE acerca de que el Ayuntamiento habría ocultado dichos informes, la respuesta oficial no se hizo esperar: la dirección de la empresa habría informado al comité de empresa acerca del protocolo seguido, implementado por una empresa externa. Este martes, la representación sindical asegura no tener dichos informes a su disposición.

«En el año 2023 la empresa realizó un informe de riesgos psicosociales, consistente en entrevistas realizadas a trabajadores. Estas entrevistas comenzaron a realizarse en el entorno del personal de oficina, técnicos y call center. Los primeros resultados con este grupo de trabajadores mostraron varios casos de acoso laboral, según informó verbalmente la empresa. El comité de empresa solicitó repetidamente el informe para confirmar los hechos descritos y la empresa decidió guardar los resultados y no continuar con las entrevistas al resto de la plantilla. Guardó el informe sin compartirlo con los delegados de prevención de riesgos laborales del comité de empresa y sin llevar a cabo un plan de actuación para investigar y combatir las posibles situaciones de acoso laboral, transmitidas verbalmente por la empresa al comité», indica el comité en una nota pública.

2023

Según los sindicatos, los delegados de prevención de riesgos laborales del comité de empresa han solicitado en multitud de ocasiones que la empresa les entregara los resultados obtenidos en el informe de dicha evaluación de riesgos. Y van más allá: «Los delegados de prevención no tienen constancia de que la empresa haya llevado a cabo desde 2023 ninguna actuación para combatir el acoso laboral reflejado en dicho informe de 2023».

Según el texto, este año Limasam ha contratado un nuevo informe de evaluación de riesgos psicosociales en vez de seguir la investigación de 2023, realizado por ANP. El nuevo informe de evaluación de riesgos psicosociales ha sido realizado por la empresa de vigilancia a la salud y servicio de prevención ajeno Quirón Salud. Se entregó el 11 de julio.

El pasado 6 de agosto tuvo lugar la Comisión de Seguridad y Salud mensual entre Limasam y los delegados de prevención de riesgos laborales del comité de empresa. En el encuentro, siempre según el comité, se volvió a solicitar la información, incluyendo la del nuevo informe psicosocial. «En dicha reunión mantenida el día 06.08.2025, la empresa a través del responsable del Servicio de Prevención Propio y el Director de Recursos Humanos, confirmó que el informe de evaluación de riesgos psicosociales mostraba situaciones de acoso laboral y sexual vertical y horizontal», añade el comité, que asegura que se les trasladó que no habría problema en recibirlo. De hecho, prosiguen que iban a recibirlo en un pendrive pero que el gerente de la empresa no lo autorizó finalmente.

Nuevas denuncias

«Durante este año 2025 se han producido algunas denuncias de acoso laboral vertical. A modo de ejemplo, han existido dos denuncias internas indicando que el gerente de la empresa es el acosador a criterio de los denunciantes, las cuales fueron investigadas por el Servicio de Prevención Propio de la empresa y por la empresa Preventel, la cual tiene vinculación mercantil continuada con Limasam. El modo de investigar de Limasam las denuncias de acoso vertical es contrario al que los denunciantes entienden que es objetivo con total transparencia, ya que las personas que realizan la investigación, consciente o inconscientemente, pueden verse condicionadas al tener que resolver situaciones de acoso laboral en las cuales el denunciado es el Gerente de Limasam», incide el comité.

Los sindicatos recuerdan que está pendiente la resolución judicial por una denuncia al gerente, Raúl García Paine, por una posible agresión física a un represente laboral. «También ha sido demandado el gerente por acoso laboral ante la Jurisdicción Social», se incide.

Asimismo, el comité asegura que se ha producido una nueva denuncia de acoso laboral vertical del gerente a un trabajador: «Actualmente investigada una vez más por el Servicio de Prevención Propio de la empresa y Preventel. Volvemos a señalar que tiene contrato mercantil reiterado durante años con Limasam, siendo complicado creer en la objetividad de la investigación».

Por último, los trabajadores exigen transparencia y desconocer qué casos se están pudiendo dar al no recibir los informes mencionados.