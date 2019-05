Comienza la temporada alta de despedidas de soltero sin medidas para regularlas Un grupo de jóvenes llega a Málaga para celebrar una despedida de soltero. / Francis Silva. Archivo La ordenanza de Convivencia Ciudadana no ha recogido ningún artículo dirigido a erradicar este tipo de conductas incívicas JUAN SOTO Málaga Viernes, 24 mayo 2019, 01:38

La temporada de despedidas de soltero se ha estrenado por todo lo alto en Málaga. La llegada del buen tiempo, unido a la cercanía del verano, han vuelto a poner a la capital en un lugar destacado dentro del mapa de las ciudades que hay que visitar antes de abandonar la soltería. Y como ya ocurrió el año pasado, lo vuelve a hacerN para evitar la proliferación de estas fiestas descontroladas en el Centro.

A pesar de las reuniones mantenidas el año pasado entre responsables municipales, hosteleros, comerciantes, hoteleros, responsables de apartamentos turísticos y vecinos, en las que se comprometieron a ahondar en este asunto, el verano está a punto de llegar sin que se hayan tomado medidas de control ni incluido artículos disuasorios en la nueva ordenanza de Convivencia Ciudadana. Como mucho, desde el Ayuntamiento vuelven a instar a los bares y restaurantes a no atender a estos grupos y proponen reforzar la presencia de policías locales (aunque sin una dedicación exclusiva a este problema).

Más allá del revuelo inicial, ni desde el área de Participación Ciudadana ni desde el de Sostenibilidad Medioambiental decidieron finalmente realizar aportaciones a esta nueva norma que sí está resultando efectiva en otros municipios como Tarifa (Cádiz), Mojácar (Almería) o Granada. En aquel momento también se planteó efectuar alegaciones el Consejo Sectorial de la Mujer, aunque finalmente las descartaron al considerar que estas fiestas no menoscaban la imagen de la mujer porque las celebran ambos sexos por igual.

Granada ha intensificado la presencia policial con una unidad específica

La proliferación de despedidas de soltero salvaje no es un asunto menor. El año pasado el vandalismo y los ruidos que ocasionaron algunos de estos grupos fue una constante en el Centro e incluso ocasionó algunos problemas de orden público en los trenes AVE con destino a la estación María Zambrano. Tanto fue así que la Policía Nacional tuvo que intervenir para desalojar a los integrantes de uno de estos grupos en Córdoba por su actitud incívica. Desde Renfe reconocieron entonces tres casos graves en los últimos dos años.

En la necesidad de regular esta actividad es en lo poco que están de acuerdo los residentes y los hosteleros de la ciudad. Los primeros denuncian que las despedidas salvajes saturan un poco más el ya sobrepasado Centro, mientras que los restauradores lamentan la mala imagen que generan algunos grupos de visitantes y las pocas armas que tienen para combatirlos. Lo único claro es que este auge está en parte motivado por las restricciones que ya han impuesto otras ciudades andaluzas que suelen estar entre las más demandadas.

El vicepresidente de la asociación Centro Antiguo, Alejandro Villén, lamenta que se ha desaprovechado un año por completo para darle una solución a estas actividades incívicas. Tras las numerosas quejas del año pasado, afirma que los grupos ya han comenzado a llegar de nuevo y que tanto Málaga como Sevilla se han convertido en los dos principales focos receptores. «El problema está aumentando por el fenómeno de los apartamentos turísticos, ya que muchas personas quieren continuar la fiesta en el piso y ocasionan muchos más problemas en todo el vecindario», señala.

Plan policial

Villén afirma que desde el año pasado no se ha tratado de actuar como se ha hecho en Granada, ciudad en la que se ha activado un plan policial para perseguir las actitudes incívicas. «En Málaga también se dijo que la Policía iba a actuar, pero lo cierto es que los agentes están desbordados y muchas veces ni acuden cuando hay denuncias vecinales por ruido».

Para Carlos Pérez Lanzac, otro de los que acudió a aquellas reuniones, también sería importante regular esta actividad. El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía cree que el turismo de despedidas «no es un buen perfil de cómo se debe posicionar la ciudad», aunque también entiende que es inevitable porque Málaga está en el radar de visitas obligadas para estas celebraciones. No obstante, señala que a ellos no les suele afectar porque todo el sector está muy concienciado y no acepta este perfil de clientes. «Nunca hemos estado a favor de estos huéspedes; nosotros solemos recibir a un usuario que es más familiar». Igualmente afirma que en Málaga no hay muchas posibilidades de acoger a grupos grandes, aunque cuando se detectan «no se suelen aceptar».