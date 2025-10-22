Comercios del Centro se visten de rosa por el cáncer de mama

Los comercios del Centro se han vestido de rosa para concienciar sobre el cáncer de mama. Bajo el lema 'El foco solidario', los establecimientos asociados ... al Centro Histórico-Centro Comercial Abierto han iluminado sus escaparates de este color gracias a unas lámparas que han comprado expresamente para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer.

La iniciativa, que también se ha celebrado en diferentes municipios de la provincia, ha permitido la venta de más de 200 focos que hasta final de mes iluminarán los diferentes espacios comerciales con el único deseo de llamar la atención sobre la importancia de la prevención. Junto a los focos, en los escaparates se ha colocado un cartel informando de la iniciativa y con un código QR para que colabore quien quiera.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña nacional de la asociación 'Nos lo tomamos a pecho', protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano, que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama, más allá del diagnóstico y el tratamiento, transmitiendo experiencias personales sobre cómo viven y sienten todo lo que gira en torno al cáncer en el ámbito familiar, social, laboral o médico.

Durante una visita informativa a los locales que han decidido colaborar, el presidente de la asociación Centro Histórico CCA, Rodrigo Bocanegra, ha asegurado que a los comerciantes les satisface participar en todo tipo de eventos sociales y culturales como parte de su labor social corporativa. «Los comerciantes se ofrecen a colaborar en todo aquello que pueda beneficiar a la sociedad», ha resumido.

En este recorrido también ha participado la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, quien ha valorado la iniciativa por cuanto supone visibilizar la enfermedad y la importancia de la labor preventiva y de los autocuidados. «Se pone en marcha en colaboración con la asociación de comerciantes, que se suman a muchísimas causas porque son muy generosos, son muy comprometidos y se suman a muchas causas sociales».