Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los comercios decorados de rosa en el Centro. Marilú Báez

Comercios del Centro se visten de rosa por el cáncer de mama

Decoran sus escaparates de este color y colocan focos para iluminarnos por la noche para sensibilizar sobre esta enfermedad

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:07

Comenta

Los comercios del Centro se han vestido de rosa para concienciar sobre el cáncer de mama. Bajo el lema 'El foco solidario', los establecimientos asociados ... al Centro Histórico-Centro Comercial Abierto han iluminado sus escaparates de este color gracias a unas lámparas que han comprado expresamente para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  4. 4 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  5. 5 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Comercios del Centro se visten de rosa por el cáncer de mama

Comercios del Centro se visten de rosa por el cáncer de mama