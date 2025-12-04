Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Damián Lampérez, director del Comedor Santo Domingo, y Francisco Cantos, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento. SUR

El Comedor Santo Domingo lanza un llamamiento urgente: necesita más socios

La entidad benéfica alerta de que existe un riesgo real para su estabilidad económica y la calidad de su atención si no incorpora más fuentes de financiación

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:51

El Comedor Santo Domingo ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad ciudadana: necesita incrementar lo antes posible su base de socios colaboradores, que actualmente ... son alrededor de 800, cuyas aportaciones, que son libres tanto en importe como en periodicidad, representan cerca del 40% del presupuesto anual, que supera los 500.000 euros. Esa aportación la organización benéfica la considera clave «para garantizar la estabilidad financiera del proyecto y la continuidad de sus programas esenciales». El llamamiento incide en el mensaje de que si no se suman nuevos socios colaboradores «de forma urgente», «existe un riesgo real de comprometer la estabilidad económica del proyecto y su capacidad para mantener el nivel de atención».

