El Comedor Santo Domingo lanza un llamamiento urgente: necesita más socios

El Comedor Santo Domingo ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad ciudadana: necesita incrementar lo antes posible su base de socios colaboradores, que actualmente ... son alrededor de 800, cuyas aportaciones, que son libres tanto en importe como en periodicidad, representan cerca del 40% del presupuesto anual, que supera los 500.000 euros. Esa aportación la organización benéfica la considera clave «para garantizar la estabilidad financiera del proyecto y la continuidad de sus programas esenciales». El llamamiento incide en el mensaje de que si no se suman nuevos socios colaboradores «de forma urgente», «existe un riesgo real de comprometer la estabilidad económica del proyecto y su capacidad para mantener el nivel de atención».

El comedor funciona con una estructura financiera que cuenta, por un lado, con socios colaboradores, también con donaciones puntuales y, además, con subvenciones públicas. Y señala que depende de ingresos estables de socios para poder asumir su presupuesto anual, del que más de la mitad se destina al personal para asegurar una atención digna.

11 personas trabajan en el comedor a las que se suman dos alumnas en prácticas. Es la dotación para sus dependencias administrativa, la cocina, el comedor, la limpieza, el personal técnico y el de seguridad.

En la actualidad, ese equipo humano está formado por once personas a las que se suman dos alumnas en prácticas. Es la dotación para sus dependencias administrativas, la cocina, el comedor, la limpieza, así como el personal técnico y de seguridad. «No existe margen para reducir plantilla sin comprometer la calidad del servicio», aseguran desde el comedor a través de un comunicado, llamamiento que también se ha transmitido este jueves durante la presentación de su nueva campaña solidaria bajo el lema 'Invisibles', una iniciativa que busca dar visibilidad a todas las personas que sostienen la labor del comedor. Se trata de una campaña que ya se puede ver por toda la ciudad y que recurre a fotografías en blanco y negro de los rostros de quienes hacen posible el proyecto y de quienes reciben la asistencia para mostrar que «detrás de cada plato servido, de cada acompañamiento, de cada entrevista o sesión terapéutica, hay hombres y mujeres cuyo trabajo colectivo construye esperanza y ofrece 'de primero, otra oportunidad', como reza el lema de la entidad».

Programas en activo: comida, intervención social y atención psicológica

En la actualidad, el Comedor Santo Domingo mantiene varios programas en activo. En primer lugar, el de alimentación y acogida básica, que es la puerta de entrada a personas en situación de exclusión grave o sinhogarismo y que ofrece desayuno, almuerzo y una bolsa de cena de lunes a sábado durante todo el año, sustento que el domingo se extiende en virtud de un acuerdo con la Agrupación de Cofradías. Con este programa, el comedor atendió el año pasado a 993 personas.

Además, el programa de intervención social, que ayuda a los beneficiarios, que en 2024 fueron 960, a gestionar su documentación, a realizar trámites, así como a acceder a recursos públicos, en coordinación con otras entidades, con el objetivo final de lograr la autonomía y la inclusión social de los beneficiarios. En tercer lugar, el programa de apoyo psicólogico, que brinda atención individual especializada a personas en situaciones de vulnerabilidad, crisis vitales o problemas de salud mental. El año pasado fueron sesenta las personas a las que se prestó acompañamiento emocional. Y, por último, está el programa de ayudas económicas directas para sufragar puntualmente necesidades perentorias básicas, como la alimentación infantil, medicación, material escolar, viviendas, suministros o emergencias, que en el 2024 percibieron un total de 2.214 personas.