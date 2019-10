Colegio de Médicos y pacientes defienden que el nuevo hospital de Málaga se construya en el Civil Patricia Navarro se reunió ayer con la junta directiva del Colegio de Médicos. / SUR La delegada de la Junta en Málaga dice a los médicos que el edificio, salvo problemas técnicos, se hará en ese emplazamiento ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 2 octubre 2019, 01:13

El Observatorio 2024 considera que el nuevo hospital público del SAS en Málaga debe construirse en los terrenos del Civil, como estaba previsto en vez de hacerlo en la zona este. Este colectivo sanitario, integrado por el Colegio de Médicos, asociaciones de pacientes y Sindicato Médico, reconoce que la situación es complicada y que, por tanto, deben prevalecer criterios profesionales en vez de cuestiones de interés político. El Observatorio 2024 ha enviado un escrito al consejero de Salud, Jesús Aguirre, solicitándole una entrevista para que explique en qué situación se encuentra el proyecto del hospital y diga dónde se va a erigir.

La junta directiva del Colegio de Médicos, en una entrevista mantenida este martes con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, pidió a la Junta de Andalucía que decida ya dónde se hará el hospital y expuso que si la ubicación más rápida es la del Civil, que se haga ahí el edificio sanitario.

Entre los argumentos que sostiene el Observatorio para defender que el centro hospitalario se levante en el Civil están que la densidad de población de esa zona es mayor que la de la parte este, por lo que sería un lugar más accesible para más personas, se impediría que el Materno se quedara aislado y los trámites administrativos y urbanísticos para construir el edificio serían más rápidos, con lo que se evitaría que el proyecto se demorase aún más.

El Observatorio 2024 considera que el centro en la zona este retrasaría el proyecto

Patricia Navarro, en el encuentro que tuvo en el Colegio de Médicos, explicó al presidente de este colectivo profesional, Juan José Sánchez Luque, que si los criterios técnicos no son contrarios, . Navarro indicó que «por rapidez y agilidad» el hospital debe hacerse en los terrenos del Civil. A ese respecto, recordó que la realidad actual es que hay una cesión por parte de la Diputación Provincial a la Junta para levantar el centro hospitalario en la parcela del Civil que se usa de aparcamiento. La delegada hizo hincapié en que no ha habido ningún cambio de opinión, sino que se ha visto necesario contar con un posible plan B por responsabilidad en caso de no contar con la certeza técnica de poder hacer el hospital en el Civil.

María José Llamas, coordinadora del Observatorio 2024 dijo a este periódico que la propuesta realizada por los expertos de levantar el edificio en los terrenos del centro de innovación social La Noria, detrás del Materno, era mejor, a su juicio, que la de los aparcamientos del Civil. Como esa opción fue rechazada, lo más rápido, siempre que técnicamente sea viable, es erigir el hospital en el solar que se usa para aparcar en el Civil, puntualizó.

«Vemos que los que tienen que decidir dónde se hace el centro hospitalario no lo tienen claro. Parece que se están utilizando razones políticas; eso no nos parece bien. Creemos que lo más eficaz en este momento para construir el hospital es la zona del Civil», aseguró María José Llamas. En términos similares se expresó el otro coordinador del Observatorio, Alfredo de Pablos, que representa a las asociaciones de pacientes.