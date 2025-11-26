El Colegio de Médicos y la Fundación Unicaja impulsan el uso responsable de pantallas en menores

Que el uso de pantallas por parte niños y niñas ha crecido exponencialmente en la última década es un hecho. También lo es que los ... educadores y los médicos están cada vez más preocupados por los estragos que estos dispositivos electrónicos pueden causar en el cerebro de los menores. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga y la Fundación Unicaja, haciéndose eco de esta preocupación, han lanzado 'Pantallas Saludables', un proyecto integral y pionero en Andalucía destinado a fomentar un uso consciente, equilibrado y saludable de las pantallas entre niños, familias, educadores y sanitarios. El fin es evitar el uso abusivo por el impacto que puede tener en la salud física, emocional y mental de niños y adolescentes.

Entre otros problemas, explica el Colegio de Médicos, pueden causar las pantallas en los niños y niñas dificultades de sueño, adicción digital, aislamiento social, deterioro del rendimiento escolar y trastornos de la salud mental.

Generar un cambio sostenido

El proyecto trata de una propuesta estructurada, transversal y con proyección comunitaria cuyo objetivo es generar un cambio sostenido en los hábitos digitales de la población joven, combinando acciones de sensibilización, educación, prevención e intervención basadas en evidencias científicas.

Iniciativa pionera aborda la salud digital con impacto en redes sociales y programas educativos integrales

La iniciativa incluye jornadas dirigidas a médicos, charlas para familias que se impartirán en colegios de Málaga y provincia y también contempla la aplicación de Pausa y Piensa, una iniciativa de redes sociales que difunde mensajes educativos dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años. Con miles de visualizaciones y un impacto creciente en redes, Pausa y Piensa se integra dentro de 'Pantallas Saludables' para potenciar su alcance y vertiente pedagógica.

El proyecto se articula en torno a varias líneas principales: sensibilización y comunicación social, de forma que incluye la ampliación de la campaña 'Pausa y Piensa', la creación de materiales adaptados a distintos perfiles y la difusión de contenido educativo en redes sociales, medios y soportes digitales. La campaña utilizará formatos atractivos como infografías, micro vídeos, testimonios y retos digitales para facilitar la comprensión y el cambio de hábitos. Se pondrá en marcha en diciembre. En segundo lugar, en educación y formación, de manera que se impartirán talleres y cursos dirigidos a familias, profesorado y sanitarios. Además, se elaborarán guías prácticas sobre acompañamiento digital, establecimiento de límites y señales de alarma ante un posible uso problemático.

Jornada sobre salud digital infantil

El primero tendrá lugar el jueves 27 de noviembre en la sede del Colegio de Médicos con la jornada para médicos 'Salud digital infantil y adolescente: una mirada médica multidisciplinar'. La inauguración tendrá lugar a las 16.30 y contará con la participación del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Pedro J. Navarro (pediatra); el tesorero y coordinador de 'Pantallas Saludables' del Colegio, Dr. Andrés Fontalba (psiquiatra); la responsable de Solidaridad e Investigación en Fundación Unicaja, Ana Cabrera, y contará con la participación como ponente de la Dra. María Vidal (neurorradióloga), presidenta de la Asociación Educación Digital Responsable y miembro del equipo de trabajo del Commálaga en materia de salud infanto-juvenil y pantallas.

El programa contempla también sesiones escolares participativas basadas en metodologías activas para conectar con los menores desde sus realidades cotidianas y orientar a las familias.

'Pantallas Saludables' fomentará alianzas con centros educativos, AMPAs, distritos sanitarios, asociaciones juveniles, administraciones locales y medios de comunicación, reforzando el carácter comunitario del proyecto.

Con esta iniciativa, el Colegio de Médicos de Málaga y Fundación Unicaja, explican en un comunicado, aspiran «a incrementar la concienciación social sobre el uso abusivo de pantallas, reducir el impacto negativo del consumo digital descontrolado en la salud mental de los menores, integrar la salud digital en los programas escolares y sanitarios y consolidar al Colegio de Médicos de Málaga como institución referente en la promoción de hábitos digitales saludables».