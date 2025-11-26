Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos niños observan atentos pantallas de dispositivos electrónicos. SUR

El Colegio de Médicos y la Fundación Unicaja impulsan el uso responsable de pantallas en menores

El proyecto se compone de jornadas, charlas y campañas de redes sociales para generar la conciencia de un uso equilibrado y saludable de los dispositivos en los niños

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Que el uso de pantallas por parte niños y niñas ha crecido exponencialmente en la última década es un hecho. También lo es que los ... educadores y los médicos están cada vez más preocupados por los estragos que estos dispositivos electrónicos pueden causar en el cerebro de los menores. El Colegio Oficial de Médicos de Málaga y la Fundación Unicaja, haciéndose eco de esta preocupación, han lanzado 'Pantallas Saludables', un proyecto integral y pionero en Andalucía destinado a fomentar un uso consciente, equilibrado y saludable de las pantallas entre niños, familias, educadores y sanitarios. El fin es evitar el uso abusivo por el impacto que puede tener en la salud física, emocional y mental de niños y adolescentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  8. 8 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  9. 9 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga
  10. 10 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Colegio de Médicos y la Fundación Unicaja impulsan el uso responsable de pantallas en menores

El Colegio de Médicos y la Fundación Unicaja impulsan el uso responsable de pantallas en menores