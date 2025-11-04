Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cola de cruceros a primera hora de esta mañana para atracar en Málaga. MIGUEL RODRÍGUEZ

Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga

Cinco barcos con hasta 12.000 pasajeros a bordo desembarcan para pasar la jornada de este martes en la capital y otras ciudades cercanas

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

La imagen a las 6.50 horas de esta mañana en Málaga era de cola. Pero no en las carreteras de acceso a la capital, ... algo que por desgracia va camino de convertirse en lo habitual. Sino en el mar, frente a la bocana del puerto, donde cinco cruceros aguardaban su turno a esas horas para atracar en los diversos muelles de la terminal del dique de Levante y en el Palmeral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga

Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga