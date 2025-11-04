Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
Cinco barcos con hasta 12.000 pasajeros a bordo desembarcan para pasar la jornada de este martes en la capital y otras ciudades cercanas
Málaga
Martes, 4 de noviembre 2025, 12:31
La imagen a las 6.50 horas de esta mañana en Málaga era de cola. Pero no en las carreteras de acceso a la capital, ... algo que por desgracia va camino de convertirse en lo habitual. Sino en el mar, frente a la bocana del puerto, donde cinco cruceros aguardaban su turno a esas horas para atracar en los diversos muelles de la terminal del dique de Levante y en el Palmeral.
Hasta cinco grandes barcos de recreo han coincidido este martes en la rada de la capital malagueña, lo que augura que hasta 12.000 pasajeros (de acuerdo a la capacidad nominal de cada uno de ellos) se han dado cita en las calles del Centro, pero también en otras ciudades cercanas, como Ronda, Marbella y Granada.
AIDAcosma
AIDAcosma es un crucero de la naviera AIDA Cruises, construido en 2021, con 337 metros de eslora. Como principal característica a nivel mecánico, funciona con gas natural licuado (GNL), lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente. Puede albergar a unos 5.200 pasajeros y 1.500 tripulantes. Instalaciones: A bordo se encuentran 17 restaurantes y 15 piscinas.
Mein Schiff 7
El Mein Schiff 7, de TUI Cruises, se construyó en 2024, con una eslora de 316 metros y 14 cubiertas. Está destinado fundamentalmente al público alemán y puede albergar hasta 2.894 pasajeros y 1.000 tripulantes. Tiene 12 restaurantes para elegir.
Marella Voyager
El Marella Voyager es un crucero de la naviera Marella Cruises, con 264 metros y 14 cubiertas. Se unió a la flota en 2023 y tiene capacidad para 1.912 pasajeros en 952 camarotes. La tripulación asciende a 760 personas.
Artania
Artania es un crucero de la compañía alemana Phoenix Reisen, de 230,6 metros de eslora, que puede albergar a 1.260 pasajeros y 510 tripulantes. Es un crucero de gama clásica (se construyó en 1984 aunque se ha sometido a varias reformas) y fue el primero en contar exclusivamente con camarotes exteriores y muchos de ellos tienen balcón.
Spirit of Adventure
Spirit of Adventure es el más pequeño y lujoso. Perteneciente a Saga Cruises y puede albergar a 999 pasajeros, a cargo de 503 tripulantes. Tiene 236 metros de eslora y todas las cabinas tienen balcón. Además, destaca por sus múltiples opciones gastronómicas, incluso hay un restaurante nepalí.
