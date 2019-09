La Mirilla ¿Quién cocina mejor? KGB celebra su concurso 'Críticos vs Chef' Foto de familia del equipo del KGB. / SUR OPPLUS organiza un año más el 'Día de los Niños' EMILIO MORALES Málaga Sábado, 7 septiembre 2019, 00:00

C on buen gusto. El restaurante KGB Málaga realizó hace tan solo unos días una nueva edición de El Chef Invitado, pero con una actividad muy especial: los críticos, periodistas, blogueros e influencers gastronómicos podían participar en el 'Concurso Críticos Vs Chefs' y convertirse en chef por un día de este popular local malagueño. Tras las 23 recetas presentadas por participantes de toda Andalucía, el jurado nombró ganadoras a Arantxa López de 'Málaga se come 'y Agro Media; y Toñi Sánchez de Mi cocina Toñi Sánchez.

En la tarde del jueves las puertas de KGB se abrieron para acoger la presentación de estos platos ganadores del concurso. El de Arantxa López se trata de un atún marinado en Gin-Tonic con queso crema de aguacate de la Axarquía y en el de Toñi Sánchez de un wonton frito de rape a la serrana relleno de rape y jamón sobre salsa de espárragos, champiñones y langostinos. Tras resultar vencedoras de 'Críticos Vs Chefs', sus platos se incluirán en la carta del restaurante hasta el 25 de septiembre y pasarán a formar parte del ilustre listado de chefs invitados del restaurante que ya va por 26, de los cuales, en dos ocasiones, han sido críticos gastronómicos y el resto chefs de gran prestigio e incluso estrella Michelin.

Por otro lado, OPPLUS abrió un año más sus puertas para celebrar junto a sus empleados y familiares la VI edición del 'Día de los niños', este año basado en la película de animación 'Toy Story'. Más de 500 niños asistieron a este encuentro con sus padres, llenando de alegría y diversión los pasillos de las instalaciones. En esta edición, un grupo de animadores formado por empleados voluntarios, amenizaron las instalaciones de OPPLUS, que por un día se convirtieron en una gran caja de juguetes. También hubieron divertidos talleres de globofexia, cuentacuentos y pintacaras.