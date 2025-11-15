Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los Jabegotes de la Bahía, estrenando su jábega tras ser restaurada. DANIEL PEINADO

Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria

La barca 'Rosario y Ana', matriculada en 1932, protagoniza la historia de un grupo de voluntarios que han dedicado cuatro años de trabajo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Esta es la historia de como un jábega centenaria volvió a la vida. Pero sobre todo, es la historia de un grupo de amigos apasionados ... del mar, de un regalo de ida y vuelta entre su anterior propietario y los actuales, y de un club deportivo que se ha convertido en una gran familia, y que ayer escenificó el final de un viaje, y el comienzo de otro...

