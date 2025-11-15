Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria

Esta es la historia de como un jábega centenaria volvió a la vida. Pero sobre todo, es la historia de un grupo de amigos apasionados ... del mar, de un regalo de ida y vuelta entre su anterior propietario y los actuales, y de un club deportivo que se ha convertido en una gran familia, y que ayer escenificó el final de un viaje, y el comienzo de otro...

La aventura comenzó a finales de 2020 en el astillero Nereo de Pedregalejo, cuando su responsable, Alfonso Sánchez Guitard, propuso a un grupo de amigos que le dieran uso a una barca antigua, para así mejorar su conservación. En apenas dos semanas ya eran unas 15 personas, que hacían entre dos y tres salidas semanales, explica el principal impulsor de este proyecto, Javier Lumbreras.

Fue entonces cuando conocieron a Fernando Dols, propietario de la barca, a la que considera «su segunda hija». Según la documentación, el origen de esta barca tradicional se remonta oficialmente a 1932, aunque todos coinciden en que en realidad su fabricación sería incluso anterior, lo que la sitúa a buen seguro como una pieza centenaria del patrimonio marítimo malagueño.

Ampliar Presentación de la jábega. Marilú Báez

El primer reto: a remo hasta Nerja

Residente en Nerja y de avanzada edad, las circunstancias no hacían posible que Fernando se trasladara hasta la capital para visitar su barca. Y así fue como el grupo se plantea un primer reto en septiembre de 2021: remar desde Pedregalejo hasta la localidad axárquica, que es una travesía de 47 kilómetros... Sólo para mostrársela a su dueño.

Ampliar Estado en el que estaba la barca al principio de la recuperación. DANIEL PEINADO

Poco después de aquella hazaña, el grupo le pide a su propietario que le cediera la embarcación para poder restaurarla y usarla con más comodidad. Él acepta con una sola condición: que crearan un club deportivo de remo en torno a ella. Así fue como nació Jabegotes de la Bahía, que preside Javier Lumbreras.

En agosto de 2023, el colectivo recibe la barca, la traslada a la playa de Pedregalejo y comienza poco a poco a trabajar en su restauración. Pero pronto aparecen problemas estructurales serios. Entonces, el grupo contacta con Rafael Serrano Estudillo, carpintero de ribera jubilado que se ofrece a ayudarles.

Ampliar Proceso de restauración. DANIEL PEINADO

Astillero improvisado

Cada avance destapa más y más piezas deterioradas que es necesario cambiar. Así es como, por iniciativa de su mujer, Coca Rubio, la situación acaba llevando la barca hasta un «astillero improvisado» que montan en el jardín de su casa. El taller es bautizado en honor de María Isabel Gálvez, madre de ella (ya fallecida), «que siempre me animó a continuar en este empeño», rememora Javier.

El club compra entonces maquinaria profesional de carpintería de segunda mano y materiales. A la postre, todos los trabajos acabarán costando unos 12.000 euros. Bajo la supervisión del experto carpintero y gracias al trabajo voluntario, poco a poco avanza la recuperación, que se prolonga durante dos años, desde septiembre de 2023 a julio de 2025. Para ello, han contado con el patrocinio de varias empresas malagueñas: Congelados Deca, Angioven, Superskunk, Puertas Segurestil, Pebar Distribuciones y Actúa Infraestructuras, entre otras.

Como resultado, la embarcación actual conserva apenas un 20% de la estructura original, hasta el punto de que «habría sido más fácil hacerla nueva». Por último, Toni Albaladejo fue el artista encargado de pintar la jábega, con un diseño propio a base de claveles entrelazados.

Así es como el pasado verano la barca restaurada regresa a la arena de la playa de Pedregalejo, que ha sido su hogar durante el último siglo. Desde entonces el club ha seguido sumando socios y hoy cuenta con 37 miembros, que siguen realizando entre dos y tres salidas semanales, siempre que el tiempo lo permite, para entrenar y disfrutar de la bahía. Su filosofía no es competir, sino vivir el mar y explorar nuevas rutas.

Ampliar Toni Albaladejo dando los últimos retoques a la pintura. DANIEL PEINADO

Remar hacia Venecia

Entre sus grandes objetivos destaca un sueño colectivo: poder participar en 2027 en la Vogalonga de Venecia, el encuentro internacional de embarcaciones tradicionales a remo. Hasta entonces, también planean realizar el Camino de Santiago por mar; recorrer varios embalses navegables españoles; acudir a encuentros de barcas tradicionales por toda España; descender el Guadalquivir y, como reto más próximo, remontar el Guadalhorce para rememorar las travesías de los fenicios en busca de nuevos territorios cuando llegaron hasta estas costas.

Esta historia ha quedado plasmada en un libro y una presentación pública que tuvo lugar ayer en el balneario de los Baños del Carmen, que cierra un capítulo para abrir otro. Con su jábega ya lista para navegar, el club ha tomado como bandera el espíritu de pertenencia y de fraternidad. «Entrenamos mucho pero disfrutamos más. Somos muy afortunados: ver el amanecer desde el mar, solos en la Bahía, es un espectáculo único». Y es que para los Jabegotes, salir a remar es sinónimo de trabajo en equipo, desconexión total y nuevas amistades: un modo de vida vinculado al mar y a las raíces más profundas de la identidad malagueña.