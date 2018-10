«El Club Mediterráneo ha mejorado mucho y debería servir para que nos renueven la concesión» Eduardo Cestino, en la terraza del Real Club Mediterráneo. / Fernando Torres Eduardo Cestino, presidente de la entidad, afronta con optimismo el desarrollo del futuro edificio de la Marina y la mejora de algunas instalaciones actuales JUAN SOTO Málaga Domingo, 21 octubre 2018, 01:51

Apenas ocho meses en el cargo le han servido para comprobar las necesidades de un club que se encuentra en un momento clave para su futuro. El nuevo presidente del Real Club Mediterráneo afronta con ilusión esta etapa al frente de una institución que tiene la vista puesta en la futura finalización de la concesión administrativa del edificio social, previsto para dentro de nueve años. «Nuestro casero es la Autoridad Portuaria y ellos nos darán los pasos a seguir», adelanta.

–¿Qué balance hace de los primeros meses en el cargo?

–Llevamos desde abril y el balance es bueno, derivado de que los socios en general nos transmiten su satisfacción con lo que venimos haciendo. No quiero hablar de que no haya protestas, pero hemos hecho bastantes reparaciones dentro de las instalaciones amén de terminar algunas obras nuevas como el edificio de remo en La Marina.

–¿Están las aguas calmadas tras la dimisión del anterior presidente?

–Muy calmadas. De todas formas, en la época anterior no hubo ninguna marejada, sino que las elecciones surgieron por la dimisión puntual de un presidente que motivó que la directiva tuviera que irse íntegramente con él. Lo único que hubo fue una recogida de firmas en relación a un proyecto que estaba en ciernes que motivaba algunos cambios en los usos de los espacios que aquí tenemos, y sólo recogieron ciento y algo sobre los 1.400 socios. Afortunadamente tenemos paz social desde hace años.

–¿Y qué fue de aquel proyecto?

–Aquel anteproyecto quedó aparcado sine die y ahora tenemos en mente otras actuaciones específicas en algunas instalaciones, como modificar la pista de pádel de muro por otra de cristal o mejorar la de tenis.

–¿Qué proyectos tienen actualmente entre manos?

–El proyecto más importante es el de hacer el nuevo edificio al que nos obliga nuestra concesión en la dársena, que deberemos iniciarlo en un futuro medio. Queremos poder empezarlo el 1 de enero de 2020 porque los tramites administrativos no nos pueden acercar a una fecha anterior y esto supondrá una inversión muy importante. El edificio irá en paralelo al anterior y será muy similar al actual, pero tendremos que ser lo más ahorrativo posible porque el dinero será el de los socios. El futuro edificio se llamará edificio de vela y restauración.

–¿En qué momento se encuentra ese proyecto?

–Estamos en el proceso de desarrollar el proyecto básico y conversando con los técnicos para discutir las bases del proyecto. El Ayuntamiento ya ha aprobado el estudio detalle y hemos mantenido reuniones con la Autoridad Portuaria para que conozcan el proyecto. Hay que reconocer que la Autoridad Portuaria se comporta con nosotros de forma exquisita y hay que darles las gracias por ello.

–¿Cómo está funcionando el nuevo edificio?

–Está funcionando muy bien, a pleno rendimiento.

–Pero el restaurante está cerrado

–Así es. El restaurante está actualmente cerrado porque el restaurador no se ha ocupado como debería y ha dejado de prestar la actividad porque no le resultaba rentable. Ahora estamos a la expectativa de ver cómo lo resolvemos, ya que se ha quedado con la llave y es necesario rescindir el contrato. Mientras tanto estamos dando un servicio adicional con una food truck para que los usuarios, remeros y armadores tengan una atención mínima.

–Uno de los asuntos más importantes que aún deben resolver es la futura finalización de la concesión del edificio social, que finaliza en apenas nueve años ¿Cómo afrontan este asunto?

–Nosotros tenemos un casero que es la Autoridad Portuaria. Es un tema que conocen y ellos son los que tienen que darnos los pasos a seguir. Ellos saben de nuestra situación perfectamente y como la relación es muy buena, vamos de la mano en todos estos temas.

–¿Han mantenido ya contactos?

–En su día hubo negociaciones y un intento de desafectación de los terrenos, pero la junta de gobierno actual no tiene nada que ver con esos movimientos. Lo que está claro es que las instalaciones actuales no tienen nada que ver con las que figuraban en el pliego de concesión. Se han hecho modificaciones muy importantes que darían pie a aumentar la concesión, pero eso no podemos manejarlo nosotros ahora mismo, eso sólo lo podremos ver cuando nos digan qué va a pasar. La Autoridad Portuaria es consciente de todo esto, pero estamos en manos de ellos en el buen sentido.

–¿Y si no consideran que eso es suficiente?

–Si la decisión que toman no fuera satisfactoria no nos vamos a quedar de brazos cruzados sino que lucharemos porque nos queremos quedar. Pero ahora no queremos peleas sino llevarnos bien, que consideren que llevamos un siglo y medio, que esto es una entidad con una repercusión en la sociedad malagueña y colaboramos con todo el mundo, préstamos las instalaciones a asociaciones para conferencias, actividades teatrales, actos de la asociación de vecinos, tenemos pádel adaptado, acogemos a un grupo de mujeres con cáncer, ... Además, tenemos la medalla de oro de la ciudad, lo que indica que se considera importante desde el punto de vista del municipio, pero las leyes están ahí y son inexorables.

–¿Estarían dispuestos a comprar el terreno?

–Si esto pudiera desafectarse, ya nos lo dirán. No queremos decir al socio que lo vamos a comprar porque estaríamos mintiendo, pero si sale una declaración de que esto ya no es útil para el Puerto y pasa a Patrimonio del Estado y surge la oportunidad, pues si pudiéramos, lo compraríamos. Pero ahora no es bueno contar todo esto. Es probable que esto no lo quiera el Puerto para nada y por eso en su día hubo movimientos para desafectarlo.

–Por lo que me ha comentado, ¿está evolucionando el club hacia un concepto más social que deportivo?

–No porque eso también es deporte. Somos una institución modélica en el ámbito deportivo, social y cultural. Nuestro objetivo principal es el mantener los eventos deportivos y deportes náuticos, que son los que hay que cumplir a rajatabla. No podemos olvidar que la obligación del club, tal y como se recoge en nuestros estatutos, es practicar y fomentar los deportes náuticos. Ocupamos un espacio público gracias a esos convenios que tenemos hechos para favorecer el fomento de las actividades náuticas. Este club se fundó por un grupo de remeros en 1873 y actualmente, además de los deportes náuticos, ofrecemos tenis, frontón, pádel, natación, triatlón y actividades dirigidas en gimnasio. Además estamos trabajando para incorporar una escuela de buceo.