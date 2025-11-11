El Clínico gana una beca para sufragar un proyecto de cuidado psicoemocional a enfermos de cáncer de próstata

El proyecto piloto «Más allá del tratamiento oncológico: diseño de un programa integral para el cuidado psicoemocional en el cáncer de próstata», elaborado por el ... médico adjunto y coordinador de la Unidad de Investigación del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el doctor Jaime Gómez-Millán, y por el oncólogo radioterápico Antonio Lazo Prados, ha ganado una de las tres becas en calidad asistencial en cáncer de próstata que organiza cada año Bayer. La compañía destaca la capacidad para innovar en la mejora de la atención de los pacientes.

En esta edición, se ha premiado a proyectos enfocados en mejorar la vida de los pacientes que conviven con un cáncer de próstata hormonosensible metastásico, dado que la mejora de su detección, derivación y seguimiento es clave para los pacientes diagnosticados. También han sido premiados un hospital de Alicante y otro de León.

El doctor Pazos señala que se trata de «un programa integral para apoyar a estos pacientes a nivel psicosocial, psicoemocional, así como también a sus acompañantes y familiares». «Con relación a estos pacientes, además de importarnos curarles la enfermedad, vemos que los tratamientos tienen un impacto en su calidad de vida y uno de los aspectos más importantes es el de la salud mental, y esto está relacionado con la tolerancia a los efectos adversos de los tratamientos y a la propia enfermedad».

Cuidar los aspectos emocionales

De esta manera, junto a la Fundación Malagueña de Atención a Enfermos de Cáncer (FMAEC), se ha desarrollado este programa, que no existía hasta ahora. «Son pacientes particulares, porque los hombres suelen ser más reservados en los aspectos emocionales, lo que hacemos con este proyecto es compartirlos y ello nos influye a la hora de afrontar la enfermedad y tolerar los tratamientos, por eso pensamos en hacer este programa específico».

Programa pionero contra el cáncer de próstata con apoyo psicológico y mejora de hábitos saludables

Un equipo multidisciplinar formado por oncólogos, enfermeras y psicooncólogos van a evaluar y a acompañar a los pacientes en talleres, en los que se les va a enseñar a mejorar su comunicación, técnicas de relajación, educación sanitaria en cuanto a hábitos de vida saludables y ejercicio físico, así como también habrá terapias individuales cognitivo-conductuales, todo ello enfocado en el cáncer de próstata. El inicio del programa será en la primavera de 2026 y, una vez concluya, se analizarán sus resultados con el fin de extenderlo a futuros ejercicios.

Habrá refuerzo para los más deprimidos, una vez valorados por los psicooncólogos, «buscaremos detrás de ciertos síntomas y actitudes», ayudados siempre por test específicos que «nos puedan indicar qué paciente está anímicamente más bajo y luego, si hay que hacer un seguimiento más intensivo o profundo, pues son los psicólogos los que lo van a determinar». Algunos síntomas que pueden ofrecer algo de luz están relacionados con la «función sexual, la manera de relacionarse con la familia, la funcionalidad, bochornos o sofocos que tienen muchos de estos pacientes, podemos quedarnos sólo en el síntoma, pero estos pueden afectar al aspecto emocional: puede que se comuniquen menos, que tengan menos actividades, que se relacionen menos con la familia y los amigos y, a nivel interno, hay miedo, ansiedad, etc.», subraya el doctor Pazos, que, no obstante, reconoce que cada vez los pacientes tienen menos miedo a comunicarse y muchas veces son las acompañantes quienes verbalizan estas preocupaciones, «son intérpretes de esos síntomas».

Cáncer de próstata avanzado o metastásico

El programa va a comenzar a aplicarse en pacientes con cáncer de próstata avanzado o metastásico pero en el futuro se quiere extender a quienes tengan tratamientos médicos con efectos secundarios. Serán tratados en torno a entre 30 y 50 pacientes anuales con este estadio oncológico prostático, de un total de 500 que son vistos cada anualidad en el Servicio de Oncología Radioterápica. Los psicooncólogos acuden dos veces por semana al Clínico. «Serán talleres de relajación, de control de la respiración, de la ansiedad, de los procedimientos que la causan, recomendaciones de dieta, ejercicios, incluso habrá talleres para los propios profesionales con el fin de que mejoremos nuestra comunicación y cómo abordar situaciones y acompañar mejor a los pacientes», recalca el doctor Pazos.

El bienestar emocional es clave para afrontar la enfermedad y mejorar la adherencia al tratamiento

Señala, asimismo, que «se relaciona una situación emocional favorable a afrontar y llevar mejor no solo la enfermedad, sino la tolerancia a los efectos secundarios y al tratamiento, eso puede redundar en que haya mayor adherencia a los tratamientos y esto podría influir en la supervivencia», para indicar que ahora se van a concretar la agenda y el calendario y se va a terminar de elaborar el material «en cuanto a herramientas de educación para los pacientes», iniciando el programa en primavera.

El doctor Pazos también dibuja el minuto y resultado de la enfermedad en Málaga. «El mensaje es positivo, se diagnostica cada vez más, porque está relacionado con la edad, y, por suerte, cada vez vivimos más años». Los tratamientos son cada vez más eficaces, las cirugías más seguras, al igual que la radioterapia, de forma que han caído exponencialmente los efectos secundarios y mejora la supervivencia. «El cáncer de próstata es de los que tiene mejor pronóstico en general y podemos decir que más del 80% o 90% se curan, es superior a otros tipos de cáncer», reseña el doctor Pazos.

Los grandes avances, de cualquier manera, son tecnológicos, triplicándose la supervivencia en pacientes con metástasis de los dos o tres años a los siete u ocho, debido a la precisión de los tratamientos, pero ahora además se están incorporando herramientas que van a revolucionar el área tales como la inteligencia artificial, la biología molecular, la detección precoz, el estudio genético de los tumores, un cóctel terapéutico que va a multiplicar los resultados positivos en la lucha contra esta enfermedad, además de la cirugía robótica.

Y advierte el doctor Pazos: «No todos los pacientes tienen que realizarse un estudio con PSA». Se recomienda en hombres a partir de 50 años que deseen conocer su riesgo, quienes tengan alto riesgo por contar con antecedentes de cáncer de próstata en la familia y, en varones de menos de 40 años, si el riesgo es muy alto (hay varios familiares de primer grado afectados antes de los sesenta. Debe estudiarlo el médico de familia, porque existe el riesgo de «sobrediagnosticar y sobretratar a una parte importante de los pacientes».

Los otros dos becados por Bayer

La Dra. Inés Nuño de la Rosa García, uróloga en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, ha sido premiada por su proyecto «MIO-IA: Inteligencia Artificial para traspasar las fronteras de la consulta. Por una atención integral continua en pacientes con cáncer de próstata». Esta iniciativa pretende ampliar y humanizar la atención a pacientes con cáncer de próstata más allá de las consultas presenciales, ofreciendo un acompañamiento continuo, cercano y adaptado a las necesidades individuales mediante el uso de inteligencia artificial.

El proyecto titulado «PROSTATA-HUB: Plataforma integral de conocimiento sobre cáncer de próstata avanzado» ha sido el tercero de los galardonados en esta edición, que tiene como objetivo cubrir la necesidad de la complejidad en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata avanzado, convirtiéndose la plataforma en el punto de encuentro virtual donde urólogos, oncólogos, médicos nucleares y otros profesionales de la salud pueden encontrar protocolos consensuados, algoritmos de decisión clínica y recursos educativos de calidad. El Dr. Miguel García Sanz, urólogo en el Complejo Asistencial Universitario de León, ha sido el impulsor del programa.