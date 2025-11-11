Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los profesionales del Clínico que participan en este programa. SUR

El Clínico gana una beca para sufragar un proyecto de cuidado psicoemocional a enfermos de cáncer de próstata

Bayer ha becado también a un hospital alicantino y otro de León por su capacidad para innovar en la mejora de la atención de los pacientes de estos tumores

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

El proyecto piloto «Más allá del tratamiento oncológico: diseño de un programa integral para el cuidado psicoemocional en el cáncer de próstata», elaborado por el ... médico adjunto y coordinador de la Unidad de Investigación del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el doctor Jaime Gómez-Millán, y por el oncólogo radioterápico Antonio Lazo Prados, ha ganado una de las tres becas en calidad asistencial en cáncer de próstata que organiza cada año Bayer. La compañía destaca la capacidad para innovar en la mejora de la atención de los pacientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  9. 9 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja
  10. 10 La semana arranca con calor y terminará con lluvias en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Clínico gana una beca para sufragar un proyecto de cuidado psicoemocional a enfermos de cáncer de próstata

El Clínico gana una beca para sufragar un proyecto de cuidado psicoemocional a enfermos de cáncer de próstata