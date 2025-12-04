Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El equipo directivo del Clínico y los miembros de la Unidad de Aparato Digestivo. SUR

El Clínico, certificado por su cribado para buscar y tratar pacientes «perdidos» con hepatitis C

En Málaga hay en torno a 2.500 personas infectadas, un 30% de ellas sin diagnosticar

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:31

La llegada de los antivirales de acción directa hace ya más de una década permitió arrinconar al virus dela hepatitis C en España. Más de ... un 95% de los casos pueden ser curados en apenas tres meses con pocos efectos secundarios. La infección puede provocar hepatitis crónica, desembocando en fibrosis y, finalmente, cirrosis, además de aumentar el riesgo de cáncer y, en fases avanzadas, de insuficiencia hepática. El problema es que hay muchos infectados que no saben que lo están. En España, la prevalencia de infección activa por VHC oscila entre el0,12% y el 0,14%, porcentaje que, si se aplica a la población malagueña, da como resultado que en la provincia habría en torno a2.500 personas con la infección activa, un 30% de ellas sin diagnosticar. Por eso el reto es buscarlos y rescatarlos y es precisamente por ello por lo que el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha recibido la certificación de Excelencia en la Implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C.

