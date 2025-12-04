El Clínico, certificado por su cribado para buscar y tratar pacientes «perdidos» con hepatitis C

La llegada de los antivirales de acción directa hace ya más de una década permitió arrinconar al virus dela hepatitis C en España. Más de ... un 95% de los casos pueden ser curados en apenas tres meses con pocos efectos secundarios. La infección puede provocar hepatitis crónica, desembocando en fibrosis y, finalmente, cirrosis, además de aumentar el riesgo de cáncer y, en fases avanzadas, de insuficiencia hepática. El problema es que hay muchos infectados que no saben que lo están. En España, la prevalencia de infección activa por VHC oscila entre el0,12% y el 0,14%, porcentaje que, si se aplica a la población malagueña, da como resultado que en la provincia habría en torno a2.500 personas con la infección activa, un 30% de ellas sin diagnosticar. Por eso el reto es buscarlos y rescatarlos y es precisamente por ello por lo que el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha recibido la certificación de Excelencia en la Implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C.

El distintivo es impulsado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) para distinguir a los centros que aplican de forma eficaz las medidas clave para avanzar hacia la eliminación de la infección. Este decálogo, avalado por la AEEH, la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica(SEIMC) y el Grupo de Estudio de las Hepatitis Víricas (GEHEP),apoyado por Abbvie, establece los requisitos que deben cumplir los hospitales para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, así como para llegar a los pacientes que aún desconocen su infección.

Acabar con la enfermedad

Así, el hospital desarrolla desde hace años diferentes estrategias de formación, cribado y microeliminación, incluyendo actuaciones en centros de adicciones, de recogida, salud mental y colaboración con entidades como Cruz Roja. A ello se suma el programa de búsqueda y rescate de pacientes con hepatitis C «perdidos» en el sistema sanitario.

Especialistas impulsan la búsqueda activa de casos de hepatitis C gracias a los avances terapéuticos

Raúl Andrade, jefe de servicio de Aparato Digestivo del Clínico, investigador del IBIMA Plataforma BIONAND, catedrático de la UMA y experto en hepatotoxicidad, señala que «el decálogo surge porque ahora que nos sentimos poderosos para curar esta infección, empezamos los hepatólogos a decir vamos a buscar a todos aquellos pacientes ocultos que haya, ya que ahora hay un tratamiento que cura el 97%, el 98% de los pacientes de la infección».

«Para eso comprometemos a otros servicios que eventualmente pueden ayudarnos a detectar a esos pacientes y a hacer buenas prácticas clínicas para la detección de esta enfermedad oculta. Se pide, por ejemplo, a los ginecólogos que hagan análisis a los pacientes que estén en seguimiento buscando la Hepatitis C, o sea, hacer, diríamos, un cribado sistemático en el hospital por parte de muchos servicios con el objetivo último de intentar dejar a esta enfermedad reducida a la mínima expresión», explica.

Evaluación en el mismo día

El doctor Andrade destaca que el hospital dedica dos agendas a la semana «para atender específicamente a esos pacientes de Hepatitis C que se detectan con este tipo de estrategias. A estos pacientes los vemos en dos agendas semanales para, en un solo acto, evaluar la situación del paciente e iniciar el tratamiento ese mismo día».

De nueve visitas a una sola: el protocolo del Clínico reduce los tiempos de espera para pacientes de Digestivo

Entre los avances más destacados, el servicio de Microbiología ha implantado el diagnóstico en un solo paso, acompañado de un sistema de alarmas que avisa directamente ala Unidad de Digestivo/Hepatología del centro, permitiendo de este modo que los pacientes accedan a esa consulta de acto único, «donde se realiza una valoración integral junto a Farmacia». Gracias a este modelo, el proceso se ha simplificado enormemente: lo que antes requería nueve visitas, se ha reducido a una sola. Además, el Servicio de Farmacia facilita la dispensación completa de los antivirales, evitando desplazamientos innecesarios.

Esta importante certificación reconoce el trabajo conjunto y coordinado de numerosas áreas del hospital, como son Aparato Digestivo, Microbiología, Farmacia, Salud Mental, Enfermedades Infecciosas, Centros de Adicciones, Cruz Roja, Ginecología y Nefrología, además de la colaboración activa con el Hospital de la Serranía de Ronda para la valoración integral de sus pacientes con hepatitis C.