El Clínico da el alta dos veces en 48 horas a una mujer con un trombo en el cerebro Imagen de archivo de la entrada a las urgencias del Clínico. / SUR Ante la gravedad de la situación la paciente fue enviada en ambulancia al Hospital Regional para ser intervenida de inmediato ÁNGEL ESCALERA Málaga Lunes, 21 enero 2019, 00:26

Una paciente de 64 años, con un trombo en el cerebro, fue dada de alta en dos ocasiones en las urgencias del Hospital Clínico Universitario en un lapso de tiempo de 48 horas. La familia de la mujer denuncia los hechos y considera que hubo «una asistencia deficiente que podría haberle costado la vida». La paciente está ahora ingresada en la unidad de ictus del Hospital Regional (antiguo Carlos Haya), recuperándose de la intervención de urgencia a la que se sometió el pasado miércoles para practicarle una trombectomía mecánica, un procedimiento que se aplica a personas que sufren un ictus severo para eliminar el trombo o coágulo que obstruye la arteria afectada.

La enferma, que ya había tenido un ictus en noviembre del año pasado, empezó a sentirse mal el domingo 13 de enero, con mareos y pérdida de fuerza en las manos, por lo que fue llevada a las urgencias del Hospital Clínico. Tras ser atendida, le dieron el alta. Como los mareos continuaban y no había mejoría, la paciente volvió a las urgencias del Clínico Virgen de la Victoria el pasado martes y le diagnosticaron que padecía vértigo y volvieron a darle el alta médica, según explicó a este periódico José Cortés, hermano de la enferma.

La familia de la enferma denuncia una atención deficiente y el Clínico asegura que la asistencia fue adecuada

Al día siguiente la mujer regresó a urgencias, ya que se seguía encontrado mal. En esta ocasión, y ante las quejas de la familia, que reclamó entrevistarse con un responsable del Clínico, se le practicó una prueba angiográfica y se apreció que había un trombo en el cerebro, por lo que se decidió derivar a la paciente de inmediato al Hospital Regional para hacerle una trombectomía mecánica.

«El miércoles, mi hermana permanecía en una camilla en un pasillo en las urgencias del Clínico, que estaban llenas de pacientes. Su marido se encontraba a la espera de que le dijeran qué pasaba. Yo, al ver cómo estaba mi hermana, pedí hablar con un responsable del hospital. Gracias a mi insistencia logramos que le hicieran un angio TAC y vieron que tenía un trombo en el cerebro. Fue entonces, el miércoles por la tarde, cuando decidieron llevarla en una ambulancia hasta Carlos Haya», explicó José Cortés. «Mi hermana estaba muy grave; podría haber muerto. Este tipo de cosas no deberían pasar. Hay que poner soluciones», manifestó.

La familia de la paciente no comprende por qué no le hicieron antes el angio TAC cuando había el antecedente de que ya había tenido un ictus el pasado 14 de noviembre y estuvo ingresada por esa causa durante siete días en el Clínico Universitario. Tras ese accidente cerebrovascular, la mujer recuperó el habla y la movilidad, pero el 13 de enero aparecieron los síntomas de que algo no iba bien. Además de mareos, no podía coger una taza, por lo que acudió al servicio de urgencias del Clínico

Por su parte, fuentes oficiales del Clínico, tras ser consultadas por SUR, indicaron que la paciente había sido atendida, en todas las ocasiones en que lo requirió, por el equipo de ictus del hospital y siempre fue vista por especialistas en neurología. Además, «se emplearon todos los medios diagnósticos y terapéuticos que la situación clínica precisaba en cada momento». Las fuentes dijeron que era un «caso de difícil diagnóstico y control». Asimismo, aseguraron que en la última ocasión, en el servicio de urgencias, una prueba angiográfica demostró que había un trombo cerebral. También señalaron que esa prueba diagnóstica ya se le hizo a la paciente durante el anterior ingreso y resultó negativa, con ausencia de trombo. Sin embargo, al comprobarse que el trombo había aparecido, se procedió al traslado inmediato al Hospital Regional para practicar una trombectomía mecánica.