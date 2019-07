Ciudadanos votará a favor de la expropiación del suelo para la UCAM Imagen de archivo de una de las reuniones del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo. / SUR La formación naranja justifica su cambio de postura en que están de acuerdo con la llegada de una universidad privada, si bien mantiene su reserva sobre la fórmula para la cesión de los terrenos JESÚS HINOJOSA y PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 24 julio 2019, 12:50

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga sacará este viernes adelante el expediente de expropiación de un suelo de 329 metros cuadrados con los que el Ayuntamiento podrá completar los suelos de La Térmica que tiene previsto ceder a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para la implantación en Málaga de un campus vinculado con el deporte. Este trámite, que el pasado mes de febrero fue tumbado con los votos negativos de todos los grupos de la oposición municipal, incluido Ciudadanos, será aprobado este viernes con los votos positivos de los concejales del PP y de la formación naranja.

Fuentes de Ciudadanos confirmaron que el voto de la concejala Noelia Losada va a ser positivo. En febrero, el entonces concejal de este partido Alejandro Carballo insistió en que su grupo «tiene muchas dudas sobre la instalación de la UCAM» y remarcó que «lo ideal» sería un proceso de concurrencia para dar cabida a un proyecto de este tipo. Desde la formación naranja han justificado el cambio de postura en que están de acuerdo con la llegada a Málaga de una universidad privada, asunto que viene recogido en el acuerdo de gobierno que rubricaron en junio PP y Ciudadanos para este mandato municipal, en el que se reseña expresamente que facilitarán «la instalación en Málaga de iniciativas de enseñanza superior privada (ligadas al pago de canon en caso de que se trate de terrenos municipales) que conlleven un incremento de la oferta en nuestra ciudad siempre que ésta cumpla los requisitos de calidad y competitividad». No obstante, según matizaron, mantienen sus reservas sobre la fórmula para la cesión de estos suelos, que podría hacerse de forma directa o mediante un concurso.

Por su parte, los grupos políticos de PSOE y Adelante Málaga han reiterado este miércoles su rechazo a esta expropiación de terrenos para facilitar la obtención de los suelos que el equipo de gobierno prevé poner en manos de la UCAM, según el protocolo de intenciones que se rubricó a finales del año pasado. Se trata de una parcela, valorada en 151.377 euros para su adquisición, en la que aún permanece en pie una antigua nave y que está dentro de una de las tres pastillas de suelo que el ejecutivo local prevé conceder a la UCAM para el desarrollo de su proyecto. Esas tres pastillas suman 38.651 metros cuadrados en total.

Críticas de la oposición

Tanto el portavoz socialista, Daniel Pérez; como el de Adelante Málaga (la unión de Podemos con IU), Eduardo Zorrilla; se han posicionado en contra de la expropiación para completar los suelos para la UCAM. El portavoz socialista recordó cómo este asunto ya se había tratado en el pasado mandato municipal, y no había salido adelante por los votos en contra en bloque de toda la oposición, incluyendo a Ciudadanos, al que le pidió específicamente que «no dé bandazos». En esta línea, subrayó que sería necesario que «Cassá le dijera a Losada lo que votó» porque la UCAM, como expresó, no es una universidad sino un centro de formación, y que no iban a permitir un ataque de esta forma a la Universidad de Málaga.

Por su parte, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla; afirmó que el PP quiere «regalarle» a la UCAM 40.000 metros cuadrados, «una institución con un ideario clara y nítidamente homófobo, machista, misógino y reaccionario. Zorrilla añadió que ya consiguieron echar atrás este proyecto en el pasado mandato gracias a los votos conjuntos de toda la oposición y que sólo quedaba preguntarle a Cs qué iban a hacer ahora.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reaccionado a estas declaraciones diciendo que tanto el PSOE como Adelante Málaga «vienen mintiendo» en esta cuestión «como le hicimos saber incluso durante la campaña electoral; éste y cualquier proyecto de educación privado que venga a Málaga será a través de una concesión pagando». Cuando este periódico le preguntaba qué cuál sería el pago a esa concesión, explicaba que lo que decidan los técnicos porque legalmente le corresponda. En esta línea, De la Torre apostó porque vengan otras universidades a la ciudad, que Málaga tiene capacidad para albergar más centros universitarios, al que puedan venir alumnos de cualquier parte del mundo. De esta forma, puso de ejemplo las universidades de Cambridge, Oxford y Zurich, y dijo que no había que ponerse límites, que era bueno el turismo idiomático y también lo sería el universitario. «Málaga es un sitio maravilloso para vivir, trabajar y estudiar», puntualizó.