Ciudadanos propondrá un concurso público para elegir «la mejor universidad privada» para Málaga Un momento de la reunión del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, celebrada hoy. / Moreno El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprueba la expropiación de una parcela inicialmente prevista para la UCAM IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 26 julio 2019, 14:31

Ciudadanos propondrá un concurso público para elegir «la mejor universidad privada» para Málaga. Este es el titular que ha dejado esta mañana la celebración del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, que ha aprobado, con los votos del PP y de este grupo, la expropiación de una parcela de 329 metros cuadrados en la zona de La Térmica, para completar los 40.000 que inicialmente están previstos para el desembarco en la capital de la Universidad Católica de Murcia.

A preguntas del concejal del PSOE Mariano Ruiz Araújo, que puso el foco en la edil de Cs, Noelia Losada, esta reconoció que prefiere que la elección de la institución académica sea por libre concurrencia. «Me gustaría e intentaré que se haga por concurso, aunque estoy en un cogobierno, pero sé que el alcalde (Francisco de la Torre) también quiere que venga la mejor universidad privada a Málaga».

Losada recordó que su programa defiende la instalación de tantas universidades privadas como sea posible para completar la oferta educativa de la ciudad, y defendió que la parcela en cuestión pueda estar destinada a ese uso. «No hablamos todavía de quién vendrá, pero siempre hemos creído que ojalá sean muchas, por eso votamos a favor de que la parcela se expropie». Losada aseguró que todavía «no está decidido» qué universidad vendrá ni se estaba debatiendo (en la reunión de esta mañana) este aspecto.

En similares términos, el concejal de Urbanismo, Raúl López, recordó que el punto 5 del orden del día habla únicamente de la expropiación para un sistema general, no para qué, aunque, a su juicio, la ciudad tiene la posibilidad como otras de tener universidades privadas. «Este es un punto que habla de la expropiación para obtención de un sistema general, pero lo que haya, el protocolo o lo que venga no es objeto de este punto, la UCAM no es el objeto de debate; ahora no se cede nada a nadie».

Los grupos de la oposición votaron en contra. Desde las filas del PSOE, Mariano Ruiz Araújo criticó que esta expropiación «no cumple los requisitos de tener una función pública, porque se cederá a privados, ni es urgente». Además, puso de relieve un informe de Educación en el que advertía de que no se debe mermar la capacidad para tener espacios educativos públicos en esa zona, donde, a su juicio, faltan institutos y espacio para construirlos. Sobre las respuestas del equipo de gobierno, reclamó no ponerse vendas y se preguntó si la UCAM es la mejor opción. Por ello, pidió a la edil de Ciudadanos que se comprometa a promover un concurso público para que venga la mejor opción.

Zorrilla, contra la UCAM

Eduardo Zorrilla, portavoz del grupo Adelante Málaga, fue el más beligerante contra el proyecto. El concejal de izquierdas centró su discurso en la decisión del equipo de gobierno de que sea la Católica de Murcia la entidad elegida para ocupar esos terrenos. De entrada, aseguró que esta no aporta nada desde el punto de vista educativo a la ciudad, pues ocupa los peores puestos en los ránkings entre las universidades públicas y privadas.

A ello, añadió que su presidente, José Luis Mendoza, se ha caracterizado por sus declaraciones «homófobas, misóginas y machistas, con una ideología profundamente reaccionaria», lo que consideró «un retroceso en derechos y libertades que supusieron muchos años de conquistas». A ello, añadió que la entidad está Involucrada en escándalos urbanísticos en Murcia y Alicante. Sobre la posición del equipo de gobierno, aseguró que esta parcela «no se expropia porque sí», sino que esos 329 metros cuadrados vienen a completar los 40.000 que está previsto ceder a esta universidad.