Ciudadanos deja solo al PP, se suma a la oposición, y tumba los cinco millones de euros de modificación presupuestaria en el Ayuntamiento Un momento del pleno. / Salvador Salas Los naranjas, que han votado en contra de las cuentas del Ayuntamiento en la comisión de Economía, se quejan de «falta de negociación» con el equipo de gobierno del PP. La oposición subraya que hay proyectos importantes, y otros que no lo son, y que incluirlos todos en un paquete «es un chantaje» PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 25 octubre 2018, 12:20

Sorpresivamente Ciudadanos ha votado en contra esta mañana de la modificación presupuestaria del equipo de gobierno del PP por valor de cinco millones de euros, que se aprobara el pasado martes en junta de gobierno local. La mitad de esa cantidad, 2,5 millones, se iba a dedicar a pagar los incrementos de dos expropiaciones, a raíz de sendas sentencias judiciales. Asimismo, 954.500 euros se habían reservado para cubrir la subida del coste de los carburantes que utilizan los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y 202.400 euros para compensar la bajada de la aportación de la Junta de Andalucía al plan concertado para la red de atención de los servicios sociales municipales así como medio millón de euros para gastos sobrevenidos de la Fundación Revello de Toro, el Museo Thyssen y el Palacio de Ferias, 310.000 euros para microactuaciones en los distritos, y 77.727 euros para adquirir nuevos vehículos para la Policía Local. También se incluían cuatro subvenciones nominativas entre las que se incluyen 50.000 euros a la Agrupación de Cofradías para la realización del nuevo trono del Cristo Resucitado, y 100.000 euros al Obispado para la exposición de Pedro de Mena prevista en Ars Málaga (Palacio Episcopal). Al mismo tiempo, se contemplaban 35.000 euros para la Asociación Ciudadana Antisida de Málaga, 4.000 euros para el Club Deportivo de Sordos y 1.800 euros para la Asociación de Vecinos de El Palo.

Ciudadanos se ha sumado al resto de la oposición, y con los votos en contra de toda la oposición en bloque, han echado atrás esta importante modificación presupuestaria, un asunto, el de las cuentas, en los que sí es competente el pleno de la ciudad. Para el socio de gobierno, Ciudadanos, el voto en contra es fruto de «la falta de diálogo y de negociación; el equipo de gobierno del PP funciona todavía como si gobernara con mayoría absoluta», explicaba el edil naranja Alejandro Carballo, uno de las críticas que han hecho el resto de los portavoces. «El PP no puede tomar uniliteralmente una decisión y que vengan a que se aprobemos», añadía.

El resto de partidos, PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente así como el edil no adscrito Juanjo Espinosa han hecho hincapié en que mezclar tantos proyectos y tan variados en la modificación presupuestaria, algunos tan necesarios, y otros «dudosos», como explicaba el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, era un «chantaje», palabra de la que también han ido haciendo uso los demás.

Tras este desplante de toda la oposición, el concejal de Economía, Carlos Conde, ha intentado negociar sobre la marcha qué proyectos se podían incluir en esta modificación presupuestaria para realizar el expediente sobre la marcha, al tiempo que todos se quejaban de que no se podía mercadear a última hora. El edil socialista Salvador Trujillo ha emplazado a Conde a negociar a partir de las cinco de la tarde en su grupo municipal, antes no. Y esta ha sido la tónica del resto, aunque no específicamente con estas palabras. Finalmente, siete votos en contra (la oposición) y seis a favor (equipo de gobierno del PP) que han dejado en la estacada la modificación presupuestaria. La presidenta de Asima y una representante del club de balonmano femenino se quejaban de que sus partidas, subvenciones, se hubiesen quedado fuera: Asima por valor de 35.000 euros, y el Club de Balonmano Femenino Rincón Fertilidad Málaga por valor de 40.000 euros.