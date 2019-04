Teodoro García Egea: «Vox y Ciudadanos deben entender que el enemigo de España es Sánchez, no el PP» García Egea, ayer, en la playa de La Misericordia. / Ñito Salas El Secretario General del PP destaca el «excelente trabajo» de Juanma Moreno en la Junta y pone al Gobierno de Andalucía como ejemplo de lo que harán en el país ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 3 abril 2019, 00:30

Desde julio de 2018 en que Pablo Casado se puso al frente del PP, el murciano Teodoro García Egea es el secretario general de los populares. Ayer protagonizó un acto de precampaña en Málaga junto al líder del partido en la provincia, Elías Bendodo, y el número uno de la candidatura al Congreso, Pablo Montesinos. Antes atendió a SUR para analizar el actual escenario político.

–¿Cómo ve la precampaña?

–Veo una serie de movimientos del PSOE que demuestran que están nerviosos. Ellos mismos son conscientes de que las encuestas dibujan un panorama que no es real y eso les está llevando a basar su campaña en el plagio y en la mentira. El PSOE siempre gana en las encuestas y el PPen las urnas.

–La fragmentación del voto de centro-derecha, ¿qué efectos va a tener el 28 de abril?

–Que cada uno vote a quien considere, pero el fraccionamiento de un voto que tradicionalmente ha ido al PP a quien ayuda es a Pedro Sánchez. Esa fragmentación objetivamente no es buena. A todos aquellos que alguna vez votaron al PP y ahora tienen dudas por haberse visto defraudados, les digo que la emergencia nacional que vivimos exige que el rescate que hoy necesita España lo lidere el PP.

–¿Ve las elecciones tan mal como la pintan las encuestas para el PP?

–Soy tremendamente optimista. Las encuestas pueden marcar una tendencia, establecer una foto, darnos una orientación, pero desde luego en ningún caso se puede dar como resultado siquiera aproximado. Ninguna encuesta dio que PP, Ciudadanos y Vox sumaban para un cambio en Andalucía. Debemos concentrarnos en apoyar al PP y a Casado porque es el único antídoto contra Sánchez.

–¿Cree que la gente le está dando la espalda al PP y se están sintiendo atraída por la novedad de Vox?

–Las modas siempre son así. Me resulta sorprendente que haya algunos que hablen de nuevos proyectos y rescaten a políticos del PP que llevaban 30 años en nuestras filas y las abandonaron en un momento determinado. Veo más renovado al PP que a otros muchos partidos que están fichando a políticos que, parafraseando la estrategia del Cholo Simeone, que habla de ir de partido a partido, van de partido en partido.

–¿Le temen al fenómeno Vox?

–Mi adversario, el enemigo de España se llama Pedro Sánchez Castejón. Vox y Ciudadanos deberían entender que el adversario político y el enemigo de España es Pedro Sánchez, no el PP. Les veo (a Vox y Cs) un poco obsesionados con el PP. Deberían empezar a acostumbrarse a que el PP es el líder de las transformaciones que ha vivido España en los últimos años. Deberíamos todos asumir el nivel de emergencia nacional que tenemos con Sánchez en La Moncloa y deberíamos empezar a utilizar nuestro tiempo en rebatir a Pedro Sánchez y menos en atacar al PP.

–¿Ciudadanos pactará al final con el PSOE si le dan los números?

–Ciudadanos no ha pactado en Andalucía con el PSOE porque no le daban los números, le ha faltado un escaño. Esto no es opinión, es información que tengo. Ciudadanos ya tiene cerrado pactos a nivel autonómico en Extremadura, Castilla-La Mancha y en Murcia. Por tanto, tengo el convencimiento de que Ciudadanos pactará con Pedro Sánchez si tiene los números para hacerlo. La excusa que pondrá para blanquear a Sánchez, como hicieron hace cuatro años, es que es preferible que Ciudadanos le apoye antes que dejarlo en manos de los nacionalistas y de Podemos.

–¿Ve usted ministros de Vox en un Gobierno del PP?

–El Gobierno de España debe estar formado por los mejores y pensar antes en España que en cualquier sigla. Nos ha tocado una época donde la fragmentación política nos exige llegar a acuerdos y lo importante es lo que hemos hecho en Andalucía, llegar a un acuerdo sobre un documento en el que sin renunciar a nuestros principios hemos conseguido mantener la esencia de nuestros valores y de aquello en lo que creemos. Por lo tanto, no me centro en las personas que puedan conformar un Gobierno sino en las capacidades de quien asume un ministerio o una secretaría de Estado y, lo fundamental, es que cualquier programa de gobierno que consensúe el PP va a tener una serie de líneas rojas que son las que hemos aplicado en Andalucía.

–¿Cuáles son los ejes programáticos del PP para el 28 de abril?

–Nos queremos centrar en esa revolución fiscal que necesita España y que sigue la línea marcada por Juanma Moreno en la Junta. Por eso creo que si alguien quiere saber cómo vamos a gobernar en España que mire al Gobierno de Moreno en Andalucía, que está tendiendo la mano a todos los sectores, está levantando alfombras y está sacando la ineficiencia y mala gestión del PSOE en la Junta. Asimismo, vamos a centrarnos en defender la igualdad de oportunidades real de todos los españoles y queremos impulsar la modernización de España como destino turístico y de inversiones.

–¿En ese programa irá recogido una aplicación inmediata del artículo 155 en Cataluña?

–Es importante que en Cataluña se empiece a hablar del polo químico de Tarragona, del supercomputador de Barcelona o del turismo de la Costa Dorada. Es importante que en Cataluña se restablezca el orden.

–¿Eso significa que se va a recoger la aplicación del 155?

–En Cataluña queremos aplicar la Constitución entera, desde el primer al último artículo, pasando por el 155 si fuera necesario.

–¿Cómo valora estos primeros meses de gestión en la Junta?

–Juanma Moreno está haciendo un excelente trabajo en una situación difícil, la más difícil que nunca antes ha tenido un presidente de la Junta. Juanma Moreno está ejerciendo un gran liderazgo del que el PP nacional se siente orgulloso.

–¿Por qué la apuesta de la dirección nacional por Pablo Montesinos por Málaga?

–La lista del PP a Málaga demuestra la apuesta por una renovación tranquila que representan Pablo Montesinos y Mario Cortés, y personas con experiencia como Carolina España, una referente en materia de empleo en el Congreso.

–¿La inclusión de Cortés es su cuota en su lista?

–Los nombramientos los hacemos siempre consensuados con las direcciones provinciales y regionales y en este caso tantocon Juanma Moreno como Elías Bendodo coincidimos en mucho de los nombres que pusimos encima de la mesa.

–¿Tan mal está la cantera en el PP que tienen que recurrir a fichajes?

–Los fichajes forman parte de la renovación tranquila y la inclusión de personas como Juan José Cortés, Cayetana Álvarez de Toledo, Adolfo Suárez Illana o Daniel Lacalle obedece a que son referentes y los símbolos son importantes porque ayudan a que la sociedad identifique las grandes luchas en las que va a estar el PP.