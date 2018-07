Cosas de la Ciudad Ciudad Jardín: piden más atención para Mangas Verdes En estos muros de contención sin terminar sobresalen peligrosas puntas de hierro. / SUR Denuncian que el Ayuntamiento de Málaga «no se ha preocupado en años de los mínimos servicios con los que hay que dotar a las comunidades vecinales» JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Martes, 31 julio 2018, 09:48

El candidato a la alcaldía de Málaga por Libres, Iván González, ha reclamado más atención a la barriada de Mangas Verdes, una zona que asegura está «totalmente abandonada a su suerte por el Ayuntamiento de Málaga, que no se ha preocupado en años de los mínimos servicios con los que hay que dotar a las comunidades vecinales».

Según denunció ayer, el parque infantil está construido sobre una antigua cañada, sólo tiene un columpio para todos los niños que allí se dan cita, y criticó la falta de seguridad. «La lona del suelo se levanta y por ahí entran toda clase de bichos. No hay vallas que delimiten el parque, y eso que está en pendiente y muy cerca, ya en el Pasaje Borregueros, de una bocana de entrada, sin rejilla de seguridad, de un antiguo conducto de drenaje», expuso Rafael, un vecino del barrio. Este añadió que «los jardines se han quedado sin césped por falta de mantenimiento, se rompió el riego por goteo y no lo han arreglado. Hemos sido los propios vecinos los que hemos plantado árboles frutales. Pero falta limpieza, hay matorral seco, losas partidas, suciedad en algunos rincones que terminan convirtiéndose en escombreras… es una vergüenza que esto pase en pleno siglo XXI y en una ciudad como Málaga», denunció junto a otros vecinos, añadiendo que «la policía por aquí no suele pasar y las ambulancias difícilmente llegan cuando son requeridas».

Para Iván González, esta situación es una muestra más de que el equipo de gobierno municipal «es incapaz de cuidar de los vecinos. Despilfarra la inversión en los barrios y luego se olvida de ellos. Y así quedan calles sin asfaltar, parques sin vallado de protección, muros de contención a medio terminar con puntas de hierro sin cortar, vegetación seca sin retirar con el riesgo de incendio que ello provocó ya el año pasado…».

Denuncian que el jardín está seco al romperse el sistema de riego. La arqueta rota. Alcorque vacío. / SUR

Aristófanes y Vialia: arqueta rota y alcorque vacío

En el exterior del centro Aspaym para tratamiento de personas con movilidad reducida, en la calle Aristófanes 7, en el distrito de Teatinos, hay una arqueta rota y charcos de agua fétida en la misma entrada, por lo que sería conveniente su pronta reparación antes de que pueda ocurrir un accidente, según advierte un lector.

Otro ciudadano comunica la existencia de un alcorque vacío junto al centro comercial Vialia y a la estación de ferrocarril María Zambrano. Dice que constituye una «trampa» porque cualquiera puede tropezar con el boquete al pasar por una zona de mucho tránsito.