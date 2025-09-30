El Círculo Empresarial de Málaga celebra su Gala Benéfica premiando la innovación, la trayectoria y el compromiso

El Círculo Empresarial de Málaga celebró el pasado viernes, en el Castillo de Gibralfaro de la capital, su V Gran Gala Benéfica y Premios, un ... evento organizado un año más por la institución empresarial, que reunió a más de 250 invitados del ámbito social malagueño. El encuentro refuerza su posición como espacio de referencia para empresarios, directivos y profesionales de la provincia, combinando crecimiento económico, innovación y compromiso social.

Un encuentro al que asistieron, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España; además de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, Kika Caracuel y diversas personalidades y representantes de instituciones públicas.

En su intervención, el alcalde subrayó el papel decisivo del sector privado en el desarrollo de la ciudad. «El empresariado es fundamental para que una sociedad avance», apuntó De la Torre, antes de invitar a los asistentes a reforzar su colaboración. «Nada mejor que Málaga para desarrollar la actividad empresarial», afirmó, destacando la fortaleza y el dinamismo que vive la provincia de Málaga.

En este sentido, la consejera y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, subrayó el papel clave del Círculo, como uno de los vertebradores económicos y sociales de la provincia, al tiempo que se ha referido al espacio que la entidad ha aglutinado ya, como punto de referencia para los empresarios y directivos de Málaga. «Sois ya un punto de encuentro imprescindible para el debate, la colaboración y la defensa de los intereses económicos de Málaga y Andalucía, y vuestra labor es clave para seguir construyendo una tierra dinámica, innovadora y abierta al mundo», ha afirmado.

Por su parte, el presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco J. Jiménez, destacó que estos cinco años de evolución han consolidado a la asociación como un referente en la provincia. «La sociedad malagueña reconoce lo que estamos haciendo. La clave del éxito ha sido el altruismo: somos una asociación sin ánimo de lucro y cuando cada uno aporta su granito de arena, se nota», afirmó. Jiménez aprovechó su alocución para poner en valor el papel del empresario, del que dijo «significa tener el valor de levantarse después de cada caída». En este sentido, subrayó que «cuando unimos fuerzas, no hay quien nos detenga». En este sentido, agradeció a quienes hacen posible esta cita, «un encuentro singular en un enclave único, que tiende puentes entre la parte pública y la parte privada».

«El Círculo es ese espacio donde sectores diferentes se encuentran, dialogan y generan proyectos comunes. No queremos que ningún empresario vuelva a sentirse solo y demostrar que, a través de la empresa, mejoramos la sociedad», señaló.

La portavoz del Gobierno andaluz recordó que Málaga vive hoy «uno de los grandes momentos de crecimiento económico de España», gracias a sectores como el turismo, la tecnología, la cultura, la logística y la agroindustria, que convierten a la provincia en «un auténtico imán de oportunidades».

Al respecto, el presidente del Círculo recalcó, que «sin empresarios, no hay crecimiento posible» y puso en valor el papel de Málaga como referente en Andalucía: «Málaga está hoy a la cabeza de la creación empresarial en nuestra comunidad, y en definitiva, Andalucía pisa fuerte».

Además, la consejera ha señalado que el dinamismo malagueño se enmarca en un contexto andaluz de transformación, impulsado por las políticas del Gobierno de Juanma Moreno. «Andalucía es hoy una comunidad que ofrece estabilidad, certidumbre y confianza al empresario. Mientras otros generan incertidumbre, aquí seguimos atrayendo inversión, generando empleo y consolidando un tejido productivo cada vez más fuerte», ha afirmado.

Reconocimientos

La Gala ha servido, además, para reconocer a distintas figuras empresariales con los Premios del Círculo Empresarial de Málaga: Antonio Luque, presidente de DCOOP, por su trayectoria empresarial; Gonzalo Armenteros, de Soho Boutique Hotels, por el crecimiento empresarial; Pedro Rodríguez, de Sierra Blanca Estates, por la vanguardia en promoción inmobiliaria; Virginia Calvo y José Ramón Díaz, de Giantx, por su aportación en innovación, y un galardón honorífico al socio más implicado y comprometido con la institución; Andrés Herrero, de B bou Hotels.

En referencia a los galardonados, el presidente del Círculo afirmó que «han demostrado que con esfuerzo y constancia se puede conseguir todo». Y concluyó con un mensaje de futuro: «Iluminamos el porvenir de nuestra tierra y construimos juntos ese futuro. El Círculo es ese espacio donde nadie avanza solo, con la certeza de que lo mejor aún está por venir», dijo.

Además, cumpliendo un año más con un acentuado carácter solidario, la Gala destina este año parte de la recaudación a la asociación 'Autismo Málaga', entidad que trabaja en favor de la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias. En representación del colectivo 'Autismo Málaga', su vicepresidenta, Encarni Villalba, recordó la importancia de la sensibilidad social hacia este colectivo. «Empatía y visualización, claves en esta misión que entre todos tenemos por lograr una sociedad más inclusiva», afirmó, agradeciendo el compromiso del Círculo Empresarial con causas sociales.

La quinta edición de la Gala solidaria del Círculo Empresarial de Málaga contó con el patrocinio de instituciones como la propia Junta de Andalucía con Vive Andalucía, además de empresas de ámbito privado como Banco Mediolanum, patrocinador oro de la Gala. El director comercial de la entidad bancaria, Salvo Laporta, resaltó la vocación de cercanía de la entidad. «Somos el banco más digital que hay en el sistema de la banca, pero siempre entre personas», señaló. «Queremos ser el medio para alcanzar sus objetivos», añadió, en referencia a los empresarios presentes.

La Gala contó con el patrocinio de otras entidades, a las que el presidente del Círculo agradeció su paso al frente en esta causa, como el Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, C. de Salamanca, E3 Ventanas & Passivhaus, Grupo Vértice, Rincón Fertilidad, Tour10, Veinluc, Winterhalter, Wooden y Bodegas Carpe Diem.