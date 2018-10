Cierra la última zapatería de la marca Pepe Alba en Málaga José Alba, en su tienda. / V. B. La firma, que llegó a tener ocho tiendas y hasta una fábrica, se ve obligada a bajar la persiana por la subida del alquiler y los costes VICTORIA BUSTAMANTE Sábado, 27 octubre 2018, 00:48

José Alba Fernández lleva cuarenta años trabajando en el mundo del calzado y la marroquinería. Empezó como mayorista e intermediario, luego abrió su propia fábrica y tuvo hasta ocho tiendas bajo su marca, Pepe Alba. Ayer vendía de liquidación los últimos productos de la única zapatería que le quedaba, en la calle Armengual de la Mota. «Con la fábrica exportábamos a casi toda Europa y parte de América, hasta Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico o Panamá», recuerda Alba, explicando que su producto estrella eran las billeteras, que iban de los 20 a los 40 euros. Estos últimos días las ha vendido de liquidación a cinco.

«Los alquileres son impagables, no veo un horizonte, yo no lo veo», se lamenta. Cuando abrió la tienda hace ocho años en Armengual de la Mota, el alquiler era de 1.800 euros, doscientos menos de lo que ha estado pagando hasta este último mes.

Ahora, por el mismo local de 36 metros cuadrados, le piden 2.500 euros. «Un alquiler muy alto repercute en el consumo y en el precio final, el consumidor es el que lo acaba pagando», resume este empresario que tenía comercios en Málaga, Fuengirola, Marbella y Ubrique, y que hace tres años, tuvo que empezar a cerrarlas. «Uno va aguantando por amor al negocio y por intentar sobrevivir, pero ya no hay beneficio, llevo dos o tres años soportando pérdidas», explica. A sus 65 años, se entristece cuando cuenta que, después de cuarenta años de trabajo, le queda una pensión de 780 euros.

Corren otros tiempos. Hubo una época en la que llegaron a ser cuatro vendedores en ese pequeño local. «Un trabajador ha de ser bien pagado», explica enorgulleciéndose de que nunca ha abonado a sus empleados menos de 1.200 euros. «No hay derecho a pagar por un trabajador otro sueldo, estás destinando casi un 60 por ciento de coste social», concluye en su local. Con las estanterías casi vacías, se ha llenado estos días de los últimos clientes, vecinos del barrio con nombre propio que al comprar preguntan qué tal la familia. En este entorno, Alba considera que el empresario «es un idealista y le encanta crear puestos de trabajo, es una satisfacción muy grande, pero no podemos».

«Un alquiler muy alto repercute en el consumidor, que es quien lo acaba pagando»

Al hablar de las nuevas tecnologías, afirma que «por Internet la gente compra marcas famosas y si no lo son se retrae», por eso afirma que la suya no ha funcionado mucho. «En España se fabrica muy bien, pero estamos todos arruinados por la competencia internacional», comenta mientras explica que no se puede comparar los costes de producción con los de otros países.

No obstante, se enorgullece de que el zapato español «es uno de los mejores del mundo», admitiendo que cada vez quedan menos fabricantes nacionales. «El cliente aprecia la calidad, pero no puede pagarla; los precios son más altos porque no explotamos a los trabajadores», concluye a la vez que echa las vista atrás recordando algo: «Nuestros productos siempre han sido de fabricación propia o con una calidad controlada por nosotros mismos».