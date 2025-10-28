Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los manifestantes, en el centro de Málaga, este martes.

Los manifestantes, en el centro de Málaga, este martes. Carmen Barainca

Cientos de personas se manifiestan en Málaga contra el 'bullying': «El silencio también mata»

Estudiantes secundan la huelga convocada tras el suicidio de Sandra Peña, la joven sevillana que se quitó la vida presuntamente como consecuencia del acoso escolar

Carmen Barainca

Martes, 28 de octubre 2025, 13:38

Cientos de personas han llenado este martes las calles del centro de Málaga en una multitudinaria manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes tras el ... suicidio de Marta Sandra Peña, la joven sevillana que se quitó la vida presuntamente como consecuencia del acoso escolar que sufría. La concentración, que partió desde la plaza de la Constitución, ha ido creciendo a medida que avanzaba por el casco histórico, reuniendo sobre todo a estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, pero también a familias y ciudadanos de todas las edades que han querido mostrar su apoyo a la familia de la menor y exigir medidas urgentes contra el 'bullying'.

