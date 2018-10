El 40 por ciento de los niños menores de seis años sufren caries SUR MÁLAGA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:39

Hasta un 30 por ciento de los niños menores de tres años y un 40 por ciento de los menores de seis tienen caries de aparición temprana, por lo que se recomienda el biberón con líquidos azucarados a partir del primer año de vida y se sugiere que la lactancia materna por la noche sea a demanda. Así lo explicó ayer la doctora Paloma Pérez en una mesa redonda sobre odontopediatría, celebrada en el marco del 32.º congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Los niños deberían acudir al ortopediatra al cumplir el primer año de edad, sobre todo para sentar las bases preventivas que pueden minimizar caries y numerosas patologías, puso de relieve Paloma Pérez en su intervención.

En estas exploraciones también hay que tener en cuenta que no detectar caries no quiere decir que no existan, ya que puede ser interproximales, es decir, entre los dientes y por tanto no apreciarse a simple vista, detalló la experta durante la mesa redonda de ayer.