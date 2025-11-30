Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

La normativa de movilidad, que entró en vigor hace un año, inicia las sanciones a partir del 30 de noviembre de 2025; SUR ha desarrollado un 'chatbot' con inteligencia artificial para resolver todas las dudas al respecto

Encarni Hinojosa

Encarni Hinojosa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga es ya una realidad. El reglamento de ordenación del tráfico, que arrancó hace un año, ha tenido un 'periodo de gracia'. A partir del 30 de noviembre de 2025 iniciará el proceso sancionador.

La pregunta clave es lógica: ¿cómo evitar la multa? Para responder esta y otras dudas respecto a la Zona de Bajas Emisiones y las Zonas de Especial Protección de la ciudad de Málaga, SUR ha creado un 'chatbot' con inteligencia artificial. Pero antes de chatear con él, es importante conocer dos datos privados fundamentales: la domiciliación y la etiqueta medioambiental de tu vehículo. ¿Dónde puedes consultar esta información?

¿Qué información necesitas

para comenzar a chatear?

Domiciliación del vehículo

Domicilio

También vía online en...

miDGT

Etiqueta medioambiental

¿Qué información necesitas para comenzar a chatear?

Domiciliación del vehículo

Etiqueta medioambiental

Domicilio

También vía online en...

miDGT

Una vez que tengas la información de dónde está domiciliado el vehículo y qué etiqueta medioambiental tiene, puedes comenzar a chatear:

¿Cómo se ha 'entrenado' esta IA?

Este 'chatbot' ha sido desarrollado con la tecnología de inteligencia artificial de Google, Gemini. Mediante su API (interfaz de programación de aplicaciones) se ha creado un 'chatbot' personalizado. Éste ha sido entrenado mediante 'machine learning' con los artículos publicados en SUR sobre la Zona de Bajas Emisiones y las Zonas de Especial Protección de la ciudad de Málaga; las normativas oficiales sobre estos perímetros del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga; y respondiendo −acudiendo a fuentes oficiales− a preguntas concretas que los suscriptores de SUR han ido formulando en los comentarios de las noticias, relacionadas con el tema, publicadas hasta ahora.

diariosur ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga