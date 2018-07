Cosas de la Ciudad Cerrado Calderón: señalizaciones cuestionadas Acceso a Cerrado de Calderón desde la autovía, donde hay una señalización hacia el paseo marítimo. Cuestionan los indicativos colocados a la entrada de esta urbanización por la autovía, en los que una señal indica el acceso al paseo marítimo a través de dicha urbanización JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Lunes, 23 julio 2018, 10:12

En ocasiones las señalizaciones que hay en la ciudad no son las más acertadas o dan lugar a confusiones. Un vecino de Cerrado de Calderón cuestiona los indicativos colocados a la entrada de esta urbanización por la autovía, en los que una señal indica el acceso al paseo marítimo a través de dicha urbanización. «Siempre pensé que la señalización a la entrada al Cerrado desde la autovía era una trampa para los vehículos ligeros y, sobre todo, para autobuses y camiones. La más importante, y que en lo que llevamos de verano ha motivado retenciones importantes, es mandar por la calle Cáceres los vehículos que quieren ir al Paseo Marítimo y Pedregalejo en vez de por Hacienda Paredes», señala. Y es que según indica, «la calle Cáceres no está preparada para soportar este tráfico, estrecha, con vehículos aparcados en toda su longitud que impiden, hacia la mitad de la calle, el paso de autobuses y camiones que tienen que recular otra vez hacia la autovía creando un grave problema de tráfico. Por el contrario la calle que va por Hacienda Paredes está pensada y preparada para este tráfico, amplias avenidas, sin aparcamientos ni vecinos, etc». Añade además este ciudadano que «por otra parte, son numerosos los vehículos que al llegar al cartel de Cerrado de Calderón no saben si tomar el túnel o el puente, creando cuando se equivocan otros problemas de tráficos». Y añade que los que toman el túnel «lo suelen hacer a velocidades inadecuadas, ya que no existe ningún elemento disuasorio que obligue a aminorar la velocidad». Y concluye indicando que «las indicaciones confusas hacen que personas que quieren ir al Centro acaben en el Mercadona de la parte alta del Cerrado». Será cuestión de revisarlo.

El itinerario para llegar al paseo marítimo discurre por calle Cáceres. Basuras junto a la tapia. Más desechos.

Gamarra: un rincón convertido en basurero

Junto a la tapia del colegio Gamarra, en la calle Rosales, a la altura del número 25, y a unos metros del parque infantil situado enfrente, en la plaza Aurelio Gomollón, hay basura acumulada, según advierte un lector. Se trata de un punto negro, pues se ve que hay gente que ha tomado ese lugar como un vertedero, ya que no es la primera vez que recogemos quejas acerca de la acumulación de basuras en ese lugar: papeles, plásticos, envases, escombros, matojos y toda clase de desechos se acumulan junto a esa pared ofreciendo una penosa imagen.

Aparte de limpiar la zona, no estaría de más que se sancionara a quienes tienen un comportamiento tan poco cívico y no dudan en arrojar en cualquier lugar esas basuras.