Celia Villalobos y Antonio Romero, sobre Martín Toval: «Se va un gran amigo» El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga Eduardo Martín Toval, conversa con la alcaldesa Celia Villalobos y con Antonio Romero, tras despedirse como portatavoz del grupo socialista (archivo). / Ñito Salas La exalcaldesa de Málaga por el PP y el que fuera líder municipal de IU en la pugna electoral de 1995 bautizada como la 'Batalla de Málaga' destacan las cualidades humanas y políticas del dirigente socialista fallecido ayer ANA PÉREZ-BRYAN Málaga Miércoles, 16 enero 2019, 14:05

La repentina muerte del veterano dirigente socialista Eduardo Martín Toval, que ayer fallecía a causa de un infarto en el municipio de La Cala del Moral cuando regresaba de la manifestación feminista convocada tras los resultados electorales del 2D, ha causado una profunda conmoción no sólo entre sus compañeros de partido, sino también entre representantes de grupos de la oposición que tuvieron la oportunidad de compartir con él debate político pero sobre todo una estrecha relación humana.

Ese fue el caso de Celia Villalobos (PP) y Antonio Romero (IU), que se convirtieron junto con el propio Martín Toval en los protagonistas de una de las elecciones municipales más disputadas y recordadas de los últimos tiempos. De hecho, aquella pugna es recordada como la 'Batalla de Málaga', y terminó, en el año 1995, con Villalobos aupada a la alcaldía de Málaga después de que Romero y Martín Toval, que sumaban mayoría de izquierdas, no llegaran a un acuerdo para gobernar en la Casona.

De aquellos tiempos, pero sobre todo de su «enorme calidad humana» hablaba esta mañana justo antes de coger el AVE para desplazarse a Málaga y asistir a su funeral la popular Celia Villalobos, profundamente conmovida por la muerte de «un gran amigo». «Cuando llegamos ambos al Ayuntamiento yo venía con una información impresionante sobre él. Me habían hablado de que Martín Toval era un hombre de palabra, comprometido, que cumplía lo que decía... Y así lo viví yo también», recuerda la exalcaldesa de Málaga, que define a Martín Toval como una persona «razonable, divertida, volcada en la vida pública y sobre todo -insiste- un gran amigo». De hecho, entre ambos la divergencia política pronto quedó en «un segundo plano» para dar paso a una «amistad profunda», recuerda Villalobos. Sobre sus años compartidos en la Casona del Parque, la popular lamenta los últimos tiempos: «Sentí mucho que no saliera elegido candidato -a las elecciones de 1999, ya que perdió en primarias frente a Francisco Oliva-, creo que fue un profundo error». Y añade Villalobos sobre el final de la trayectoria municipal de Martín Toval: «Pero ya se sabe que los partidos políticos no tienen corazón y te eliminan en cuanto pueden».

Más Fallece a los 76 años el histórico socialista Eduardo Martín Toval por un infarto

En una línea similar desde el punto de vista afectivo y personal se ha manifestado también el tercer gran protagonista que aquella 'Batalla de Málaga' junto a Villalobos y Martín Toval, Antonio Romero (IU), cuyo vínculo con el socialista no se ha resquebrajado con el paso de los años a pesar de que fue el propio Martín Toval (tercero en las votaciones con sólo siete concejales) el que con su voto en contra no permitió que Romero fuera alcalde de Málaga, abriendo la puerta así a que el PP tomara el bastón de mando. «Aquello se quedó en el plano puramente político, porque nuestra relación personal era muy buena», confirmaba esta mañana el veterano dirigente de IU, quien recibía además la noticia de la muerte de Martín Toval justo en ese momento a través de SUR. «¿Eduardo? No sabía nada. Lo siento, lo siento», se tomaba su tiempo Romero para recuperar el recuerdo de su «buen amigo» tras conocer la noticia. «Tengo muy buenos recuerdos de aquella época en el Ayuntamiento (…). Él venía de Cataluña y estuvo durante unos años al frente del grupo parlamentario socialista con más de 200 diputados a su cargo. Eso sí que era responsabilidad», destaca el exdirigente de IU, que salta al plano municipal para recordar de nuevo el desenlace de aquella 'batalla' del 95: «Él quiso corregir rápidamente aquello -su 'no' a que Romero fuera alcalde- pero no pudimos llegar a un acuerdo». Y termina: «Fue un hombre que siempre estuvo a la altura, a pesar de todo».

También entre sus compañeros de partido, sobre todo entre los veteranos que tuvieron un contacto más estrecho con él, la noticia de la muerte del «compañero y amigo» dejó una profunda desolación. Con la impresión de lo repentino dejándole un nudo en la garganta, el socialista Carlos Sanjuán admitía sentir «un profundo pesar» y recordaba a Martín Toval como una persona «que se hacía querer con todas sus cosas y todas sus fuerzas». Su compañero de filas rescata el perfil de «muchos Eduardos, sobre todo el malagueño y el catalán, por eso hoy es un día muy triste para Málaga y Cataluña, porque Eduardo ha dado mucho por la historia de España y por la democracia». Sanjuán recuerda «como un gran honor» que su Martín Toval le propusiera «como secretario general adjunto en su época en el Congreso de los Diputados» e insiste en su «respeto y gran admiración» por el compañero de filas, pero sobre todo por el «amigo».

Esa relación personal y cercana más allá de las sensibilidades que pudieran existir incluso en el seno del propio partido fue la que mantuvieron Martín Toval y Rafael Centeno a lo largo de los años. El veterano socialista se refiere también a él como «un gran amigo y un político excepcional, pero sobre todo por el tipo de persona». «Independientemente de que en nuestra trayectoria él fuera muy 'guerrista' y yo no, siempre lo he considerado uno de los mejores socialistas que el partido ha tenido», ha destacado Centeno tras dibujar el retrato personal y político de Martín Toval: «Era una persona ágil, veía las cosas como nadie y tenía una extrarodinaria capacidad de negociación (…). Y sobre todo una cualidad que es imprescindible en política: el sentido del humor, que sacaba cuando había tensiones». En el recuerdo a su compañero, Centeno destaca también que el partido «pierde a uno de los grandes, y Málaga la oportunidad de haber tenido un gran alcalde».

De aquellos años en política municipal habla también el histórico socialista José Asenjo, quien coincidió por primera vez con Martín Toval en el grupo parlamentario durante la legislatura del 82 al 85. Aquel contacto lo recuperaron ambos «cuando Eduardo regresó a Málaga para ser candidato a la alcaldía, y siempre lo hemos mantenido como compañeros», recuerda Asenjo. Su «admiración» por Martín Toval está profundamente relacionada con el hecho de haberse sabido cerca de «un socialista de la vieja escuela, una persona inteligente con profundas convicciones pero con capacidad de dialogar, como se demostró en su época en el Ayuntamiento de Málaga». Y cierra con una reflexión que todos comparten: «Se va un político de una gran talla».