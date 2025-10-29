Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los disfraces terroríficos tomarán la noche del 31 de octubre. Migue Fernández. Archivo

Celebraciones de Hallowen en los distritos de Málaga capital

Pasajes del terror, concursos de disfraces y pintacaras o talleres, entre las actividades que se organizarán

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Concursos de disfraces, pasajes del terror infantiles y para adultos, talleres de maquillaje terrorífico, manualidades, yincanas y espectáculos, entre otros, forman parte de las actividades ... que se podrán disfrutar la noche del próximo 31 de octubre en los distintos distritos de Málaga capital. Estas son las celebraciones previstas, según ha informado el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  8. 8

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Celebraciones de Hallowen en los distritos de Málaga capital

Celebraciones de Hallowen en los distritos de Málaga capital