Cassá, sobre su futuro en las listas: «Nunca me he sentido cuestionado» Cassá, esta mañana con su grupo tras su vuelta al Ayuntamiento / sur El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento se reincorpora a la rutina municipal tras su permiso de paternidad y con la incógnita sobre su designación como candidato a la alcaldía ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 26 marzo 2019, 15:52

Cinco semanas después de anunciar un parón en su actividad política para disfrutar del permiso de paternidad para el cuidado de su quinto hijo, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, se ha incorporado de nuevo a la rutina municipal. Lo ha hecho esta mañana dispuesto «a seguir trabajando por Málaga», pero con la duda aún por despejar de cuál será su futuro en las listas de su partido para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

El hecho de que en Málaga el registro de afiliados no supere las 400 personas deja esta decisión en manos del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, que tendrá que decidir en los próximos días los nombres de los candidatos en el caso de la capital. Y en este escenario, Cassá aún no tiene la confirmación oficial de que será él de nuevo el aspirante por el partido naranja a ocupar la alcaldía de la ciudad. Aun así, el líder de Ciudadanos en la Casona insiste en que «nunca» se ha sentido «cuestionado por los órganos del partido». Al contrario, sostiene que «el respaldo hacia mi gestión y la de mi equipo siempre ha estado claro».

Cassá hace estas reflexiones coincidiendo con las dos últimas visitas del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la capital, en las que eludió referirse de manera específica a la continuidad de Cassá al frente del proyecto naranja para la ciudad. En este sentido, el portavoz del grupo municipal ha recordado que su inclusión como cabeza de lista «depende de los procesos internos del partido», pero que «en los últimos cuatro años (Albert) Rivera ha visitado Málaga en varias ocasiones y en todas ellas ha dicho no que se ha hecho un buen trabajo, sino que se ha hecho muy buen trabajo».

«Entiendo que esto forma parte del juego político, pero yo estoy tranquilo», ha destacado Cassá sobre su futuro en las listas. Por eso, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento se muestra confiado en que el partido «tenga la sensibilidad de valorar todo lo que hemos hecho en estos cuatro años», y ha quitado importancia al hecho de que la decisión sobre las listas, anunciada para principios de marzo, aún no haya sido despejada. «Hay que tener en cuenta que antes de las municipales ha habido una convocatoria de generales y eso habrá retrasado los tiempos», ha destacado Cassá, recordando que no es «el único» que está pendiente de esta decisión: «Hay compañeros como Juan Carlos Maldonado (alcalde de Mijas) que tampoco saben nada».

Y puestos a despejar dudas sobre su futuro, el líder del partido en el Ayuntamiento también ha querido dejar claro que se siente «con fuerzas» para repetir al frente de la candidatura. «¿Por qué no tendría que sentirme así?», se ha preguntado Cassá tras avanzar que «la Málaga que queremos ya está diseñada y comenzaremos a presentarla en cuanto tengamos la confianza del Comité Ejecutivo Nacional». «Este grupo es líder en política municipal y hemos sido capaces de sacar adelante políticas pioneras», ha añadido el portavoz del grupo, que ha querido dejar constancia de su compromiso con Ciudadanos «desde el origen de este proyecto». «Soy miembro del Consejo General del partido, el máximo órgano después del Comité Ejecutivo, y yo contribuí a fundar este proyecto en Andalucía. Estoy presente en todos los órganos de gestión y nunca -insiste- me he sentido cuestionado. Al contrario, mi relación con los máximos representantes del partido es habitual y fluida», ha zanjado.