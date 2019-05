Unas casetas que son un estorbo El pasaje y las casetas eléctricas, que obstaculizan el paso a los vecinos y a un centro médico. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 29 mayo 2019, 08:01

En la calle Compositor Lehmberg Ruiz, a la altura del número 28, junto al edificio Mar Azul, existe un pasaje que lleva al centro médico San Juan de la Cruz en el que hay varias casetas de Endesa. Unas casetas que los vecinos de aquella zona vienen pidiendo desde hace años que deberían estar soterradas, pues además de resultar antiestéticas se trata de estructuras que restan accesibilidad a los vecinos de los edificios que hay en la zona, y también a los pacientes del centro médico allí instalado, al tratarse de un lugar por donde acceden camillas de ambulancias, sillas de ruedas y pacientes que acuden a las visitas médicas, etc. ya que la zona de entrada por la plaza San Juan de la Cruz no se encuentra adaptada a personas con movilidad reducida.

Además, según denuncia un vecino de aquel lugar, dichas casetas se encuentran en mal estado, con síntomas de abandono e incluso algunas de ellas con las puertas abiertas siendo visible el cableado, con el consiguiente peligro que esto puede suponer. «Las comunidades de vecinos de la zona y los propios vecinos a título particular hemos pedido muchas veces que esas casetas se pongan a ras de suelo, pues no tiene objetos que estén en alto. Nos consta que el Ayuntamiento también lo ha solicitado pero la empresa no hace caso pese a que no tienen un uso aparente, suponen un estorbo y constituyen un obstáculo si tuviese que entrar una escalera de incendio o alguna otra emergencia». Además, los vecinos se quejan de que durante los fines de semana grupos de jóvenes usan esas estructuras de mostrador «para pasar el rato y beber dejando tirado y sucio todo el pasaje».

No evacuarán agua.

Calle Castilla y plaza Basconia: alcantarillas obstruidas

El Ayuntamiento de Málaga acaba de asfaltar calle Castilla, algo que está muy bien por una parte, pero un ciudadano, Salvador Revidiego, dice que se ha llevado una sorpresa al revisar las alcantarillas de la calle y encontrar que están llenas de restos de asfalto. «Cuando lleguen las lluvias ... ¿por dónde se va a evacuar el agua?!», se pregunta. Otro ciudadano, Daniel Pino, se refiere a lo mismo, pues según indica la semana pasada asfaltaron la plaza Basconia y la avenida de San Sebastián. «Ya hace días finalizaron los trabajos y nadie ha vuelto por aquí para adecentar las rejillas de las arquetas del saneamiento, dejándolas totalmente obstruidas», como se aprecia en la fotografía inferior.