Una calle desmontable Las raices del árbol han levantado la acera, provocando el desprendimiento de las losas Cosas de la ciudad Vecinos de la calle Cañada del Tesoro, cercana a la Carretera de Cádiz, se quejan del estado actual de la vía pública SANDRA MIRAS Lunes, 26 agosto 2019, 08:42

Varios vecinos de la calle Cañada del Tesoro, cercana a la Carretera de Cádiz, están un poco descontentos con el estado actual de la vía pública de su zona. Hace unos meses plantaron unos árboles nuevos, provocando el deterioro del pavimento. Pese a que algunas baldosas fueron reparadas, otras muchas no tuvieron la misma suerte. Las raíces de los árboles colocados en dicha vía, con el tiempo, han vuelto a levantar las losas, provocando desnivel y, como se ve en las imágenes, agujeros. «Lleva varios meses con las losas levantadas y pasamos mucha gente. Ya ha dado más de un disgusto», indicó Juan José Gómez, un vecino afectado por la situación.

Algunos de los residentes han sufrido alguna caída o torcedura, por el momento nada preocupante. Sin embargo, necesitan que esa zona sea reparada antes de que la desgracia sea mayor. «Esta es la más peligrosa», aseguró Gómez cuando indicó que habían arreglado algunos desperfectos, pero esa parte en cuestión la habían dejado así.

No obstante, no es la única zona de la vía en mal estado. Otro vecino de la calle indicó que «casi me parto el tobillo al tropezar con el agujero». En una de las inmediaciones a paso de cebra, las losas están rotas y hundidas, creando un pequeño socavón. Los vecinos quieren que se arreglen los desperfectos de su calle antes de que tengan que lamentar un accidente mayor. Hasta el momento no ha pasado nada grave, pero no quieren dar lugar a ello.