Carnero: «No sé si la candidatura la encabezaré yo, Ruiz Espejo o no seremos ni él ni yo»

El PSOE está inmerso en su proceso para elegir a los candidatos por Málaga a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. En el caso de la provincia, uno de los nombres que suena es el de Javier Carnero, consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, quien cuando ayer fue preguntado al respecto, comentó que la decisión la tomará el partido en el proceso asambleario abierto, aunque deslizó: «No sé si la encabezaré o será el secretario general (José Luis Ruiz Espejo) o no seremos ni él ni yo». Repreguntado sobre si esas son las dos principales opciones, respondió con una sonrisa: «O no».

Con su declaración, Carnero, implícitamente, se posicionó en la carrera por encabezar la candidatura. En caso de que lo designen, se comprometió a afrontar esa responsabilidad «con ganas, trabajo y con ilusión, que es como hay que hacerlo, poniendo en valor el buen trabajo que se ha hecho» y añadió que en el caso de que no lo designen como número uno trabajará «con las mismas ganas y con la misma ilusión».

Carnero aseguró que hasta la fecha no tiene ninguna noticia sobre la configuración de la lista: «Aunque penséis que José Luis y yo lo hemos hablado, no ha sido una conversación de los últimos cinco meses, no lo hemos tocado, primero por deferencia y porque hay que saber qué quiere hacer el secretario general, que para eso lo es», aunque consideró razonable que, si no fuera Ruiz Espejo, pudiera ser un consejero de la provincia -Carnero es el único-.

Por otro lado, ayer se reunió por primera vez el comité electoral provincial que preside Javier Jerez.