Carmen Calvo irrumpe en campaña para apoyar a Dani Pérez: «Tiene un plan viable y moderno» Calvo y Pérez, en el mercado de Huelin esta mañana. / Migue Fernández El candidato socialista reclama el soterramiento del tren del Puerto y saborea la victoria por adelantado: «En tres días seré alcalde» ALBERTO GÓMEZ Jueves, 23 mayo 2019, 15:11

Carmen Calvo guarda buenos recuerdos de Málaga. «Siento un particular afecto por esta ciudad después de ocho años de desvelos», explica la vicepresidenta del Gobierno en referencia a las negociaciones que permitieron la apertura del Museo Picasso en 2004, cuando era consejera de Cultura: «Todavía me felicitan por eso en cualquier lugar de España. Me emociona pensar que repatriamos a Picasso y que yo fui una pequeña pieza de aquello». Ahora confía en que ese cariño obtenga «reciprocidad» en las urnas este domingo. Con este reclamo retrospectivo ha pedido hoy, durante su visita al mercado de Huelin, el voto para Dani Pérez, de quien considera que «tiene un plan viable, moderno y necesario después de tantos años de gobierno de la derecha». Calvo ha ofrecido «la complicidad y el trabajo armonioso» entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez para desbloquear algunos de los proyectos pendientes en Málaga.

La vicepresidenta ha incidido en que su breve visita responde «a que no quería dejar pasar la campaña sin pisar Málaga». Y está dispuesta, casi en el tiempo de descuento de la batalla por la Alcaldía, a rentabilizar los resultados cosechados por el PSOE el 28 de abril: «Hace un año iniciamos un giro de 180 grados en la política española, con nuestro empeño por una convivencia razonable y respetuosa. La gente aplaudió ese trabajo en las elecciones generales y ahora lo rematará el 26 de mayo». Calvo cree que Pérez tiene «solvencia personal, experiencia y conocimiento» para liderar la próxima transformación de Málaga mediante un modelo de ciudad «que mira al mar», apelando así a uno de los compromisos electorales más ambiciosos del candidato socialista: la peatonalización de la plaza de la Marina y el Parque para unir el Centro con el Puerto.

Los socialistas, en boca de Pérez, se comprometen «a soterrar las vías del tren del Puerto para unirlo con el futuro corredor del Mediterráneo y con el futuro corredor central» porque así «mejoraremos la potencialidad logística» de este enclave. Aprovechando la visita de Calvo, el cabeza de lista del PSOE por Málaga ha anunciado «el estudio informativo para este proyecto», que depende del Ministerio de Fomento. También ha reclamado mejoras en los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA): «Necesita una actuación del Gobierno central para que el tren de Cercanías, a través de un ramal, pueda desembocar aquí». De este modo, considera el candidato socialista, «se impulsará la economía del PTA», donde ha recordado que «hay más de 20.000 trabajadores que tienen problemas para llegar cada mañana pese a que pueden alcanzarse los 40.000 empleos». Este objetivo, en su opinión, pasa por mejorar los accesos, algo que desde el Ayuntamiento, confiado en que será el próximo alcalde, hará «soterrando la entrada en la plaza Plácido Fernández Viagas». También ha reclamado a la Junta de Andalucía que el metro llegue al parque tecnológico.

«Estamos a punto de vivir un cambio histórico en la ciudad después de más de veinte años de dejadez y gobierno del PP. Hay que mirar a los barrios con mimo y atenderlos en materia de limpieza y seguridad», ha avanzado Pérez después de vaticinar que «en tres días seré alcalde de Málaga». El secretario general de los socialistas en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido el voto para la papeleta liderada por Pérez advirtiendo de la necesidad de evitar «que la ultraderecha llegue a los ayuntamientos», en referencia a posibles pactos entre Vox y el PP o Ciudadanos: «Lo que no queremos para el Gobierno de España no lo queremos para nuestros pueblos y ciudades».