Carlos Bautista dice que el Ministerio de Sanidad tiene que aumentar las plazas MIR ante la falta de médicos Imagen de archivo de un examen MIR. / SUR El delegado provincial de Salud asegura que el problema irá en aumento si no se adoptan medidas urgentes ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 25 junio 2019, 19:01

La falta de médicos de familia, así como de otras especialidades, representa un importante problema para la sanidad pública. El problema irá a más si no se toman medidas urgentes, ya que en los próximos años el número de facultativos que se jubilará será superior al de las incorporaciones al sistema. En ese sentido, el delegado provincial de Salud y Familias, Carlos Bautista, dijo este martes que es necesario que el Ministerio de Sanidad incremente el número de plazas de médico interno residente (MIR). La Consejería de Salud ya ha solicitado a Sanidad que incremente, en concreto, las plazas de MIR de la especialidad de medicina familiar y comunitaria para Andalucía ante las necesidades existentes.

Bautista indicó que se está contratando a médicos sin el MIR para que trabajen en los centros de salud, ya que la ley lo autoriza por motivos de emergencia y para garantizar la atención de la población. De ese modo, se recurre a facultativos extracomunitarios que carecen del título de especialista o, de tenerlo, aún no ha sido convalidado en España. También se contrata a médicos españoles que acaban de terminar la carrera. Tanto a unos como a otros se les notifica previamente que serán sustituidos en caso de que Salud encuentre a especialistas de familia, afirmó Bautista. «Ante la necesidad hay que priorizar la asistencia por una situación de emergencia. Los médicos no nacen como setas», puso de manifiesto Carlos Bautista. El dirigente sanitario reconoció que el panorama actual «es complejo y casi de emergencia» y que no se solucionará sin la colaboración del Ministerio de Sanidad a través de una ampliación de las plazas MIR. «La edad media de los médicos que trabajan es alta y va a haber muchas jubilaciones próximamente», indicó el delegado provincial de Salud.

En la convocatorio MIR celebrada el pasado mes de febrero se inscribieron 15.477 médicos para competir por 6.797 plazas, lo que supuso que 8.680 licenciados o graduados en Medicina se quedaron sin acceso a una especialidad. Ese dato demuestra que médicos hay, pero que la oferta de plazas MIR es insuficiente en función de las necesidades actuales, significó Carlos Bautista.

Otra especialidad en la que la sanidad pública andaluza se enfrenta muchas dificultades para encontrar profesionales disponibles es la de pediatría, sobre todo para trabajar en los centros de atención primaria.Situación de emergencia