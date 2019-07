Carlos Bautista asegura que quitar la exclusividad hará que muchos médicos quieran volver al SAS Carlos Bausita. / SUR Eso supondrá un coste anual de unos 50 millones de euros para que los facultativos cobren igual trabajen solo en la pública o lo compatibilicen con la privada ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 3 julio 2019, 14:22

El delegado provincial de Salud y Familia, Carlos Bautista, considera que quitar el complemento de exclusividad en la sanidad pública andaluza supondrá que muchos médicos de la privada quieran volver al SAS. «La sanidad pública es la que da categoría, caché, y todo el mundo desea trabajar en ella si es con buenas condiciones», ha asegurado Bautista este miércoles. A su juicio, la exclusividad «es discriminatoria y penaliza» a los médicos que cuando cumplen con su jornada en el SAS ejercen en la privada.

Bautista ha dicho que la Consejería de Salud tiene previsto retirar en septiembre el complemento de exclusividad que ahora cobran los médicos del SAS que solo trabajan en la sanidad pública, por lo que perciben unos 800 euros brutos más al mes que sus compañeros que también tienen actividad privada. Quitar la exclusividad supondrá para la Junta de Andalucía un coste de unos 50 millones de euros al año, ya que esos 800 euros se pagarán por igual a todos los facultativos, independientemente de que trabajen solo para el SAS o lo hagan también para la sanidad privada. «Eso hará que vuelvan médicos a la sanidad pública andaluza cuando vean que somos serios, que hacemos contratos estables y que hemos mejorado las condiciones económicas», ha manifestado Bautista.

«Todo lo que hagamos siempre será poco; todo el dinero que gastemos será poco», dice Bautista

El delegado de Salud ha precisado que han recibido del gobierno socialista de la Junta una sanidad pública con muchas carencias, una herencia complicada que hay que saber gestionar y potenciar. «Estamos llevando a cabo un proceso de reanimación de la sanidad pública; la vamos a reanimar y a levantar», ha destacado el dirigente sanitario. En ese sentido, se ha referido a medidas como el incremento del presupuesto sanitario y que este se ejecute en su totalidad, aumentar las contrataciones, retirar la exclusividad, y mejorar los salarios.

Bautista ha recalcado que nunca es suficiente la inversión que se haga en la sanidad pública. «Todo lo que hagamos siempre será poco; todo el dinero que gastemos será poco». El delegado ha subrayado que le encantaría que no hubiese que cerrar ningún centro de salud por las tardes por la falta de facultativos, que los médicos de familia viesen un máximo de 30 pacientes al día y que no hubiera demoras en los hospitales. «Estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar todas esas cuestiones», ha señalado.

En relación a las agresiones que sufren los profesionales sanitarios en el ejercicio de su tarea, Bautista ha garantizado que la Consejería de Salud y el SAS van a poner todos los medios que puedan para combatir esa lacra. «Ese es un problema de educación de la población, no solo de vigilancia. No es de recibo agredir o insultar al que te quiere ayudar. La gente debe saber que no se va a ir de rositas si comete una agresión. Al que agreda le va a picar el bolsillo», ha significado el delegado de Salud, en referencia a que habrá sanciones económicas importantes.