Carlos Bautista anima a los médicos a dar el paso de presentarse para ser directores de centros de salud Carlos Bautista. / SALVADOR SALAS El delegado de Salud dice que para hacer relevos tiene que haber candidatos, porque no se puede descabezar la sanidad ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 2 mayo 2019, 12:38

«Para poder hacer relevos en las direcciones de los centros de salud tenemos que contar con candidatos para llevar a cabo esos relevos», ha dicho el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, a este periódico. El dirigente sanitario anima a los médicos a dar el paso adelante y presentarse voluntarios para ser directores de los centros de salud. Bautista, en declaraciones realizadas este jueves, ha asegurado que «hay compañeros que piden el relevo de sus directores, pero que no dan el paso adelante para ser ellos directores», ha asegurado Bautista.

El delegado provincial de Salud, en un tuit, difundido ayer miércoles, dijo: «Estamos esperando voluntarios, comprometidos y capaces para afrontar el relevo de los directores de los centros de salud que no cuenten con el respaldo de unos buenos resultados en gestión y apoyo de sus profesionales. ¿Para cuando?» y añadió en otro tuit: «La crítica por sí desde la barrera es fácil, tirar la piedra y esconder la mano. El paso adelante y el compromiso de dar mucho a cambio de poco, difícil. Si no lo hacemos volveremos a caer en las manos de los de siempre. Las oportunidades no pasan dos veces».

Según ha explicado, esos mensaje en Twitter eran una reflexión en voz alta. «Los directores de distrito harán los cambios que consideren oportunos en los centros de salud, pero si no se presenta nadie, habrá que dejar a los directores que hay, porque no vamos a descabezar la sanidad ni a dejar a los centros sin directores», ha argumentado Bautista. A ese respecto, ha animado a los médicos a que se presenten para ser directores, tengan experiencia o no en gestión, ya que el SAS les garantizará la formación adecuada. «Cualquier persona que es médico es capaz de dirigir un centro de salud», ha recalcado el delegado.

«Es muy fácil criticar sin estar dispuesto a colaborar. Hay gente que no está a gusto con nada. Y yo les preguntó: ¿Y tú qué haces para mejorar el sistema», ha inquirido Bautista. A su juicio, en dos meses, se han hecho muchas cosas positivas en la sanidad pública andaluza, unas mejoras que se verán con claridad al final de la legislatura. «Le moleste a quien le moleste, este gobierno de centroderecha va a realizar la mejor política sanitaria hecha en Andalucía en décadas», ha afirmado el delegado provincial de Salud.

Carlos Bautista ha hecho hincapié en que tanto el consejero de Salud, Jesús Aguirre, como el gerente del SAS, Miguel Moreno Verdugo, y él mismo están reuniéndose con los profesionales y escuchando sus planteamientos. «No paramos de trabajar, pero los plazos los marcamos nosotros. Estamos relevando a la cúpula directiva poco a poco», dijo Bautista, que informó de que María del Mar Delgado es la nueva secretaria general de la Delegación Territorial de Salud. «María del Mar Delgado es una funcionaria de carrera y una persona brillante», afirmó Bautista.