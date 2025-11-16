Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Aguilera es el cantero que trabaja en las obras del tejado de la Catedral. Marilú Báez

Tres semanas para tallar una concha: La obra de la Catedral de Málaga recupera el oficio de cantero

Francisco Aguilera realiza de forma artesanal los adornos de los pedestales que rematarán la cornisa del templo junto con una balaustrada

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:51

Comenta

La obra para dotar a la Catedral de Málaga de un tejado que acabe con el problema de filtraciones que padece el templo no solo ... incluye la construcción de esta cubierta, también un singular elemento que quedó diseñado en los planos del siglo XVIII pero que no llegó a ejecutarse. No se trata de la torre sur, ni de las que deberían enmarcar las portadas del crucero. En los dibujos de Antonio Ramos en 1784 quedó plasmada una balaustrada que rodearía el perímetro de toda la cornisa del edificio, jalonada por pedestales sobre los que irían las imágenes de santos.

