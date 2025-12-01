Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un cañón aplicando biocidas. SUR

Cañones y pistolas: Málaga prepara a los pinos contra la plaga de la procesionaria

El tratamiento se realiza con biocidas, dada la estricta normativa ambiental, en los parques periurbanos, zonas arboladas y cerca de centros sensibles

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:19

La procesionaria del pino comporta un peligro para personas y mascotas por su elevado poder urticante. Se alimenta durante varios meses en los árboles. Después, ... estas orugas descienden tras el invierno al suelo en procesión. Su veneno resulta peligroso para bebés y niños pequeños y mortal para los perros y otros animales. Cada individuo cuenta con medio millón de pelos venenosos en forma de imperceptibles dardos o flechas. Al desprenderse, aumentan su poder inflamatorio por contacto e incluso por vía aérea.

