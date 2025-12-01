Cañones y pistolas: Málaga prepara a los pinos contra la plaga de la procesionaria

La procesionaria del pino comporta un peligro para personas y mascotas por su elevado poder urticante. Se alimenta durante varios meses en los árboles. Después, ... estas orugas descienden tras el invierno al suelo en procesión. Su veneno resulta peligroso para bebés y niños pequeños y mortal para los perros y otros animales. Cada individuo cuenta con medio millón de pelos venenosos en forma de imperceptibles dardos o flechas. Al desprenderse, aumentan su poder inflamatorio por contacto e incluso por vía aérea.

La guerra ha de librarse con biocidas, dado el riguroso marco normativo ambiental. En este sentido, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Parques y Jardines del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha puesto en marcha el programa anual de aplicación de tratamientos preventivos.

Zonas de aplicación

Los trabajos, que se realizan con cuadrillas equipadas con cañón de proyección y pistola de largo alcance para la pulverización de productos fitosanitarios, ya se han desarrollado en los parques forestales de Gibralfaro, Hacienda Clavero, Monte Victoria, Virreinas, La Pelusa, Cerrado de Calderón. Además, está previsto intervenir en la zona forestal próxima a La Caja Blanca y Torre Atalaya; en los parques Comandante Benítez y El Polvorín; en las zonas forestales municipales de La Cónsula y El Retiro, así como en Monte Calvario-Seminario, San Antón, Lagarillo Blanco, La Concepción y Correcciones Hidrológicas de la Margen Oeste del río Guadalmedina; zona forestal Las Palmeras, Galeno y la ruta forestal Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el parque forestal Ciudad de Málaga y el entorno del Centro de Protección Animal Municipal; y en otras áreas de menor superficie. En espacios donde la afluencia de personas es mayor, el tratamiento se lleva a cabo en horario nocturno.

Las actuaciones, que forman parte de las labores de mantenimiento de los espacios forestales adjudicadas a la empresa Perica Obras y Servicios, también se extenderán a todas las zonas de mantenimiento municipal de El Atabal, donde predomina el pino canario (Pinus canariensis), una especie que tiene más afectación por esta plaga.

En este sentido, la programación también incluye la intervención preventiva en colegios y en los pinos ubicados en zonas cercanas a residencias geriátricas, parques infantiles, guarderías o centros de salud. Una vez concluido este tratamiento se hace un seguimiento quincenal para controlar la eficacia de estas campañas preventivas, de forma que si considera necesario se puedan acometer intervenciones de refuerzo.

Bacterias

Como en años anteriores, los trabajos consisten en la pulverización de la bacteria Bacillus thuringiensis Kurstaki sobre las acículas del pino en una dosis del 32%, que es la fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta bacteria actúa por ingestión interfiriendo en la alimentación de las larvas de la procesionaria, lo que acaba provocando su muerte. En la pulverización se incluye un fortificante ecológico vegetal (Energy 95) compuesto por aminoácidos libres, materia orgánica, nitrógeno orgánico que actúa como bioestimulante y regulador del ph que ayudan a aumentar la vitalidad de los árboles. Este tratamiento no tiene efectos nocivos para otros invertebrados ni vertebrados. En pinos de difícil acceso o situados en la ciudad se ha utilizado la endoterapia (inyección del producto y de sustancia nutricional directamente en el sistema vascular de la planta).

Estas tareas son desarrolladas exclusivamente por personal cualificado y acreditado para aplicar o manipular productos fitosanitarios. Igualmente, la maquinaria utilizada incorpora todas las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo de tales funciones.