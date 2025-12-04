Los cánceres de mama, cabeza y cuello aglutinan las principales líneas de investigación de la Fundación CITAC

La Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC) celebró en la tarde del miércoles la reunión ordinaria de su patronato, en la ... que ha presentado el Plan de Actuación 2026, junto a un balance del año que finaliza y los principales retos para consolidar el crecimiento de la institución. Entre otros aspectos, se dio luz verde a la creación de un Observatorio de Pacientes, se acordó afianzar el año que viene las líneas de trabajo prioritarias, concentradas en los cánceres de mama, cabeza y cuello, y se ha aprobado la apertura de convocatorias específicas para la atracción de talento internacional.

El encuentro tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Málaga y contó con la participación del rector y presidente del patronato, Juan Teodomiro López, junto a José Manuel Domínguez, en representación de la Fundación Unicaja, como vicepresidente, y Diego Vera en calidad de secretario. Asimismo, han asistido representantes de todas las entidades que forman parte de la Fundación CITAC: el alcalde, Francisco de la Torre (Ayuntamiento de Málaga); Sergio Corral (Fundación Unicaja), Manuel Azuaga (Unicaja Banco), Salomé Hidalgo (Diputación de Málaga), Eugenio Luque (Fundación General de la UMA – FGUMA), Nadia Katia Gil y Juan Manuel Toro (Fundación Kareema), Esther Sánchez (Fundación SANDO) y Javier Romero (Fundación Mecenas Casa Natal Picasso). Por parte del equipo técnico y científico, han estado presentes el director científico, Emilio Alba; la gerente, Itziar Ochotorena; y el vicedirector científico, Javier Pascual.

Una hoja de ruta

La dirección presentó una hoja de ruta para acelerar el crecimiento científico y fortalecer su impacto en el entorno sanitario malagueño y andaluz. Uno de sus ejes fundamentales es poner en marcha el Observatorio del Paciente, «concebido como un espacio permanente que permitirá integrar la experiencia de los pacientes oncológicos en los procesos de investigación y toma de decisiones, y que nace con la vocación de situar su voz en el centro del modelo CITAC: se trata de un paso más en el compromiso de acercar la ciencia a las personas», dice la fundación en una nota.

También se abrirán convocatorias específicas para la atracción de talento internacional, dirigidas tanto a investigadores con trayectorias consolidadas como a jóvenes científicos de proyección. El objetivo es «situar a Málaga como un nodo de referencia en investigación traslacional oncológico y posicionar a CITAC entre los entornos más competitivos del panorama europeo en la lucha contra el cáncer».

Foco en cáncer de mama y cabeza cuello ante alta incidencia y necesidades clínicas apremiantes para 2026

El ejercicio 2026 será igualmente determinante para afianzar las líneas de trabajo prioritarias en cáncer de mama y cáncer de cabeza y cuello, que concentrarán buena parte del esfuerzo investigador por su relevancia clínica y por el potencial de transferencia inmediata de los resultados. Ambos ámbitos representan áreas con una importante incidencia y necesidades clínicas específicas, lo que exige un enfoque multidisciplinar capaz de avanzar hacia nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento.

El plan incorpora también el lanzamiento de la plataforma Amigos de CITAC, orientada a crear una comunidad estable de apoyo social y empresarial a la investigación biomédica. De esta manera, a través de acciones de divulgación, mecenazgo y sensibilización, se abren vías de colaboración y participación ciudadana y corporativa, ampliando la base de respaldo que sostiene el proyecto.

CITAC consolida su estructura de gobernanza y gestión durante un año clave para la fundación

Durante la sesión se repasaron las principales actuaciones desarrolladas a lo largo de 2025, un año decisivo para la consolidación institucional y operativa de CITAC. Entre los logros destaca la creación de las estructuras de gobernanza y gestión. La entidad ha reforzado su visibilidad pública mediante el lanzamiento de su nueva página web (www.fundacioncitac.com) y una mayor presencia en medios de comunicación y redes sociales, afianzando así su posicionamiento institucional y reputacional.

En el ámbito científico, se han puesto en marcha la Unidad Funcional Preclínica y la Unidad de Bioinformática Aplicada y se ha realizado la primera reunión del Comité Científico Asesor Externo. Además, la Fundación ha firmado sus primeros proyectos propios con la industria y ha dado pasos hacia acuerdos de investigación con instituciones de reconocido prestigio internacional, como Harvard, que se incorporan a su red global de colaboración.