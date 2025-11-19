Campanillas, el distrito de Málaga que aún muestra las huellas del agua: «La humedad tarda años en desaparecer»

El cielo estaba completamente gris y, desde hacía horas, una intensa lluvia golpeaba con violencia el tejado de la casa. En el interior, Pepe Aranda, ... vecino de Campanillas desde hace más de 25 años, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Al abrir, distinguió la figura de un agente de la Policía Local empapado, que trataba de hacerse oír entre el estruendo del agua: «¡Señor, buenas! El río está a punto de desbordarse. Suba a las plantas de arriba. Si tienen grupos de WhatsApp con los vecinos, páselo».

Aquel episodio quedó grabado en la memoria del distrito. En Campanillas, cada vez que el cielo amenaza lluvia, muchos vecinos vuelven a revivir aquellos momentos de incertidumbre en los que el caudal del río crecía sin freno y la preocupación se extendía por las calles.

En el caso de Aranda, el desbordamiento no llegó a entrar en su vivienda. «Nuestra ubicación dentro de la barriada nos permitía estar más tranquilos porque, como máximo, el agua llegó hasta un buzón de correos próximo a la casa», explica. Aun así, recuerda otros episodios en los que la fuerza del agua le ocasionó daños, como la pérdida de un coche. También reconoce que se han realizado algunos trabajos para intentar paliar el problema, aunque los considera insuficientes: «Están encauzando el río y revisan el alcantarillado, abriendo las arquetas».

Unos metros más abajo, la situación fue muy distinta para Miguel Salazar, cuyo caso refleja especialmente cómo el agua dejó huellas que todavía persisten en algunas viviendas del distrito. El río terminó entrando en su casa y alcanzó una altura considerable. «A mí se me metió el agua unos 60 centímetros y llegó hasta toda esta parte del salón», recuerda. Intentó cerrar las compuertas para evitarlo, pero no tuvo tiempo. Durante aquellos instantes, las sirenas de la Policía Local recorrían las calles y los avisos por altavoz pedían a los vecinos que estuvieran pendientes por si el río continuaba subiendo.

Desperfectos

Salazar recuerda cómo la Policía Local, a través de la sirena y los altavoces, iba avisando de que era posible que el río se saliera y que había que tener cuidado y estar pendientes de lo que pudiera suceder. Durante este año se ha visto inmerso en múltiples acciones para poder arreglar la mayoría de desperfectos. De hecho, explica el vecino que, a día de hoy, todavía tiene pequeñas imperfecciones en algunas zonas de la casa provocadas por la humedad, entre ellas varios zócalos para recubrir las paredes de piedra y barro.

Desde entonces, Salazar ha tenido que afrontar numerosas reparaciones. A día de hoy, aún quedan desperfectos visibles. Las paredes de piedra y barro muestran manchas que no terminan de desaparecer, y los zócalos instalados tras la riada siguen marcando la frontera de la humedad. «Las manchas no se quitan. Esa humedad tarda muchos años en desaparecer», lamenta mientras señala varias zonas del salón.

Su intención fue realizar obras para elevar parte de la vivienda y protegerla ante futuros episodios, pero no le fue permitido. «Quería hacerla en alto, con pilares de cemento. Presenté los planos y pagué el permiso de obra, pero luego me dijeron que no podía hacerlo. Me devolvieron el dinero y ahí se quedó», explica. Incluso tuvo que mandar analizar el terreno que rodea la casa.

Un caso parecido vivió José Antonio Martínez, dueño de una tienda de pesca situada en esa misma calle. Aquella mañana acudió al local únicamente para colocar un tablón en la puerta, consciente de que no podría abrir por las lluvias. Ese gesto le salvó de males mayores: «Estaba todo acordonado y lo que tenía que ser una carretera era un río. No me llegó a entrar, pero faltó poco», recuerda.

La calle José Calderón sufrió numerosos problemas, pero la situación fue aún más complicada en la calle Jumillas, paralela y cercana al IES Campanillas. Allí, el agua alcanzó niveles mucho más altos. Joaquín Gómez había recibido el aviso de no quedarse en la planta baja, una recomendación que evitó consecuencias peores: «Me llegaron a decir que si me quería ir, porque el agua podía llegar arriba del todo», relata. En su vivienda, el nivel llegó a superar el metro de altura.

A Gómez le cuesta recordar aquel día por lo mal que vivió ese episodio, viendo cómo no paraba de entrar agua. Aunque por la zona de su vivienda no fue tanta la cantidad, mediante el portón, donde la apertura se produce hacia dentro, se empezó a acumular una gran cantidad. Asimismo, reconoce que nunca pensó que la magnitud del desastre fuera aquella: «Nunca íbamos a pensar que iba a venir con esa dimensión, de un metro y pico de altura», reconoce el malagueño, que también cuenta cómo el agua afectó a sus tres furgonetas y sus dos turismos.

Con visible resignación, añade que las pérdidas no se limitaron a los vehículos: «En un solar que tengo, más para allá, acababa de meter unos bloques de desmonte, que me costó 3.000 euros desmontarlo para ver si lo podía vender. Y al final, en una semana, se perdió todo».