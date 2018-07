Camino de Colmenar: unos eucaliptos amenazantes Los grandes eucaliptos no tienen mantenimiento alguno y amenazan a las viviendas. Denuncian el peligro de incendio en la barriada de los Antonios debido a que la zona está repleta de vegetación seca JOSÉ MANUEL ALDAY Jueves, 19 julio 2018, 12:17

El peligro de incendio en la barriada de los Antonios, en el Camino de Colmenar, es latente debido a que la zona está repleta de vegetación seca, según denuncian los vecinos de la zona y el partido Libres. El verano pasado ya se declaró un incendio junto a las pistas deportivas allí existentes, del que informamos en estas mismas páginas, y los vecinos denuncian ahora que aquello sigue igual. «Si alguien tira una colilla, el fuego es inmediato porque esto está al lado de la carretera. Además, hay una evidente falta de cuidado de los eucaliptos. Están muy altos y muy cerca de las casas e incluso ya han agrietado algunas», afirma Rosa Aguilar, coordinadora general de Libres.

Y es que según los vecinos, las ramas de los árboles que están enfermos caen continuamente, por lo que piden que los eliminen y que poden el resto. El abandono de la zona se refleja en detalles como la existencia de pulgas y chinches y en que hay contenedores que invaden la calzada. Una isleta evitaría riesgos innecesarios, según los vecinos, . y también que se asfalten las calles, como la de Godofredo de Bullón, donde las aceras están rotas y algunas ni urbanizadas, por lo que las ambulancias no pueden pasar. «Aquí vivimos muchos mayores que pagamos nuestros impuestos, nuestro IBI y que no tenemos los servicios que sí tienen otros barrios de Málaga». Ante esta situación, Libres exige al equipo de Gobierno del PP «que lleve a cabo el saneamiento y mantenimiento necesarios para salvaguardar la vida de los vecinos, limpiando las brozas del suelo, podando o talando los eucaliptos, urbanizando las calles y dotando, en definitiva, a este barrio de los servicios públicos a los que tienen derecho y que brillan por su ausencia».

Matorral seco junto a una zona sin vallar. Banco instalado. Presentan grietas.

Huelin: unos bancos con desperfectos

Un vecino de Huelin dice que el otro día cuando fue a la playa se dio cuenta de que han cambiado los bancos de piedra que había en el Paseo Marítimo por otros de madera. «Lo 'curioso' de este tema es que he observado que los dos que hay frente a la calle Tomás Echevarría, tienen la madera resquebrajada (no sé cómo estarán los otros que han instalado) y me imagino que se romperán cuando empiecen los vecinos a utilizarlos». Y nos envía unas fotografías para dar testimonio de lo que asegura y para que sirva de advertencia «por si hubiera posteriores reclamaciones por el supuesto mal uso que pudieran hacer los ciudadanos» de ese mobiliario.