Imagen de la zona de obras para la prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga SUR

Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga

Se han establecido itinerarios para el tráfico motorizado de entrada y salida del entorno de la calle Santa Elena además de otros ajustes en la circulación de la zona

SUR

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:39

El recinto de obras del tramo 2 de la prolongación del metro de Málaga se extenderá, a partir del próximo martes 21 de octubre, a ... lo largo de la calle Santa Elena hasta la intersección con calle Martínez Maldonado, lo que conllevará una reordenación del tráfico en la zona.

