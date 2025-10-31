Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La concejala Mercedes Martín junto al edil Borja Vivas. Sur

Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores

María Paz Flores se dedicará en exclusiva a Educación y Empleo tras resultar Málaga elegida coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:40

Los distritos de Churriana y Bailén-Miraflores tienen nuevos concejales desde este viernes. El edil de Deportes y responsable del distrito de Teatinos, Borja Vivas, ... asumirá también Churriana. Por su parte, la hasta ahora concejala de Churriana, Mercedes Martín, pasa a ocuparse del distrito de Bailén-Miraflores, junto al Área de Juventud.

