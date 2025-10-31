Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores

Los distritos de Churriana y Bailén-Miraflores tienen nuevos concejales desde este viernes. El edil de Deportes y responsable del distrito de Teatinos, Borja Vivas, ... asumirá también Churriana. Por su parte, la hasta ahora concejala de Churriana, Mercedes Martín, pasa a ocuparse del distrito de Bailén-Miraflores, junto al Área de Juventud.

Bailén-Miraflores estaba dirigido hasta ahora por la edil María Paz Flores, que lo deja para centrarse en exclusiva en el Área de Educación y Fomento del Empleo tras resultar Málaga elegida coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras hasta 2027.

Para ello, la interlocución con las universidades dependerá a partir de ahora del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones, cuya concejala es Alicia Izquierdo.

Málaga fue designada el 3 de octubre ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el periodo 2025-2027 tras su elección en la asamblea general de la red, celebrada en la localidad barcelonesa de Viladecans.

De este modo, la capital está al frente de una red compuesta por más de 200 municipios de toda España con el programa denominado 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'. La designación como ciudad coordinadora supone la organización del Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras y la Asamblea General de 2027, así como la dinamización de actividades de formación, intercambio y colaboración entre municipios, tareas que requieren dedicación a tiempo completo por parte de la concejala María Paz Flores.