Calle Milagrosa: plaga de gusanos Uno de los árboles enfermos de calle Milagrosa. COSAS DE LA CIUDAD JAVIER BUDI Lunes, 19 agosto 2019, 09:58

Flanqueada por el Parque del Oeste y el Parque Gregorio Sánchez, la calle Milagrosa como cada verano combate una interminable batalla contra una plaga originada en los árboles enfermos de dicha vía.

Residente de la zona desde hace más de dos décadas, EusebioCórdoba recuerda que plantaron los árboles al poco tiempo de asentarse él, cuando se acababa de urbanizar la zona. Cuenta que prácticamente desde que los pusieron se encuentran enfermos, lo que originó la aparición de pequeños gusanos que a día de hoy permanecen.

Gusanos escalando el muro.

«Hace dos años los trataron con algún producto y combatieron la plaga de gusanos que era impresionante pero este año, sin embargo, han cortado un par de árboles que se han secado y hay otros dos que están siguiendo el mismo camino», afirma Eusebio Córdoba lamentando la desaparición de dichos árboles sin que se sustituyan por otros o se sigan tratando como se hizo otrora. El problema no queda ahí ya que según comenta, el año pasado, el presidente de su urbanización envió un escrito al Ayuntamiento no solo por la reaparición de dicho 'ejército' de gusanos sino también por la invasión en los bajos de las viviendas cercanas a estos árboles que suben por los muros. Según denuncian los vecinos, a día de hoy el Ayuntamiento no ha tomado cartas en el asunto mientras los residentes lamentan un problema que les afectan en sus propias casas.