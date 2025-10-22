Calle Frailes y la Merced, las hermanas feas del Centro

Hay puntos negros en el centro, y parece que no se quitarán ese sambenito, por lo menos mientras no cambien los cuidados. La calle Frailes ... y el entorno de la Plaza de la Merced, zonas históricas y muy transitadas de la ciudad, enfrentan un grave problema de limpieza y mantenimiento que preocupa a los malagueños.

En las últimas semanas, es común encontrar basura acumulada fuera de los contenedores, lo que ha generado un foco de insalubridad visible a simple vista. Los residuos, que en muchas ocasiones permanecen durante días, atraen a ratas y otros roedores, incrementando el riesgo de problemas de salud pública. Los vecinos denuncian que esta situación afecta no solo a la estética del barrio, sino también a la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en la zona. «La basura fuera de los contenedores es constante, y las ratas se ven en las calles a cualquier hora», comenta E. J., residente de la zona. Además de la acumulación de desechos, el entorno presenta diversos desperfectos en el mobiliario urbano, como bancos rotos, papeleras dañadas y aceras en mal estado, lo que dificulta la movilidad y genera un ambiente poco acogedor para peatones y turistas.

Es por ello que se pide a las autoridades municipales una intervención urgente que incluya un aumento en la frecuencia de la recogida de basura, campañas de concienciación y un plan de reparación y mantenimiento integral. El centro histórico mejora y tiene prestancia, pero hay que mirar también debajo de la alfombra.

La limpieza del pescado, en plena calle y sin permisos

En pleno Centro Histórico, algunos puestos de pescado del Mercado de Atarazanas han generado molestias entre vecinos y visitantes. Cada día, las furgonetas que abastecen estos puestos se limpian justo en la puerta del mercado, provocando un fuerte olor desagradable que invade el ambiente. Además, la limpieza se realiza en doble fila, sin el debido cuidado, causando congestión y dificultando el paso peatonal y vehicular. Esta práctica no solo afecta la experiencia de quienes visitan el histórico mercado, sino que también impacta negativamente la imagen del centro. Urge que las autoridades regulen estas acciones para preservar la limpieza y el orden en una zona tan emblemática.